Internet światłowodowy za złotówkę miesięcznie nawet przez rok w Plusie!

W tych czasach szybki internet jest niezbędny w domu. Światłowód zapewnia superszybki transfer danych, aczkolwiek jego potencjał jest znacznie większy – możliwe jest osiągnięcie znacznie wyższych prędkości niż obecnie można kupić u dostawców. A teraz szczególnie opłacać się to będzie w Plusie, który przygotował bardzo kuszącą promocję.

Dobra promocja – internet światłowodowy za złotówkę miesięcznie przez rok w Plusie

Już od najbliższego poniedziałku, 21 marca 2022 roku, klienci będą mogli skorzystać z nowej promocji operatora. Przy okazji warto wspomnieć, że tego samego dnia ruszy też sprzedaż nowego smartfona POCO X4 Pro 5G, który przez pierwsze 48 godzin będzie można kupić aż o 300 złotych taniej – od 1199 złotych. Zdecydowanie warto rozważyć tę ofertę.

Wracając jednak do Plusa – warunkiem skorzystania z promocji jest jednoczesne podpisanie umowy na internet światłowodowy oraz abonament komórkowy za minimum 50 złotych (z e-fakturą; bez rabatu SmartDOM) na dwa lata. W drugim przypadku może to być zarówno nowa umowa, jak i przedłużenie obecnej. Dzięki temu klient przez pierwszy rok będzie płacił za dostęp do internetu nawet tylko 1 złoty miesięcznie.

Jednocześnie operator nie zmusza do podpisania umowy na abonament komórkowy, aczkolwiek warto tu przypomnieć, że aktualnie trwa promocja, dzięki której klient płaci 1 złotówkę za kolejne abonamenty nawet przez 12 miesięcy. Jeżeli ktoś jednak będzie chciał kupić sam dostęp do światłowodu, to wówczas przez pierwszych 6 miesięcy zapłaci za to tylko od złotówki miesięcznie.

Jednocześnie jednak Plus podniesie opłatę aktywacyjną z 59 złotych na 79 złotych (na każdej infrastrukturze). W przypadku domów jednorodzinnych pozostanie ona bez zmian i wciąż będzie wynosiła 259 złotych.

Oferta różni się jednak od tego, z wykorzystaniem jakiej infrastruktury będzie zapewniany klientowi dostęp do internetu światłowodowego. Osoby, mieszkające w mieszkaniach, do których doprowadzona jest infrastruktura Netia, zapłacą złotówkę przez pół roku lub rok (w zależności od tego, czy jednocześnie podpiszą umowę na abonament komórkowy, czy nie).

Pozostali klienci, tj. podłączeni do infrastruktury Netia w domach jednorodzinnych, a także ci, to których dociera infrastruktura Inea, Nexera, Tauron i Orange, zapłacą w okresie promocyjnym (tj. przez sześć lub dwanaście miesięcy) już 26 złotych. Wszyscy klienci otrzymają natomiast dodatkowo router i dodatkową kartę SIM z pakietem 5 GB internetu mobilnego.

Jednocześnie Plus informuje, że od 21 marca 2022 roku obniży o 10 złotych opłaty abonamentowe dla wszystkich klientów na sieciach poza Netią. Oznacza to, że po okresie promocyjnym zapłacą za internet światłowowodowy z prędkością do 1 Gbit/s 85 złotych miesięcznie (kwota ta uwzględnia rabat 10 złotych za e-fakturę i 10 złotych zniżki w ramach programu smartDOM).