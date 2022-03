T-Mobile sprzedaje Galaxy Z Flip 3 5G w takiej cenie, że szczęka opada

Nie musisz sprzedawać nerki, żeby kupić Galaxy Z Flip 3 5G. Wręcz przeciwnie – zostanie Ci jeszcze sporo pieniędzy na pokaźny zapas wacików. T-Mobile przygotował wyjątkowo kuszącą promocję na najnowszy, składany smartfon Samsunga.

Promocja na Galaxy Z Flip 3 5G w T-Mobile

Aktualnie cena Galaxy Z Flip 3 5G zaczyna się od 4799 złotych, czyli poziomu, z którego startowała w momencie polskiej premiery. W przeszłości pojawiło się wiele promocji, dzięki którym ten składany smartfon dało się kupić w o wiele niższej cenie – do tej pory rekordowo niską było 3799 złotych na Black Friday 2021.

T-Mobile przygotował jednak specjalną promocję dla klientów, dzięki której kupią ten smartfon jeszcze taniej – wystarczy, że wybiorą taryfę L Nielimitowana. Kosztuje ona 85 złotych miesięcznie i w jej ramach operator daje nielimitowane rozmowy, SMS-y oraz MMS-y, a także internet bez limitu danych i ograniczenia prędkości. Do tego oferta ta zapewnia bezpłatny, roczny dostęp do pakietu Rozrywka Uwolniona, czyli popularnych serwisów rozrywkowych: HBO Max, Tidal, Legimi i Polsat Box GO (do wyboru).

Klienci, którzy zdecydują się na ofertę L Nielimitowana z Galaxy Z Flip 3 5G, zapłacą za smartfon 3599 złotych, co oznacza oszczędność w wysokości aż 1200 złotych (względem aktualnej ceny regularnej). Spłata urządzenia zostanie rozłożona na wygodne raty 0%.

Jednocześnie operator przygotował ofertę dla klientów, którzy nie chcą dokupować abonamentu – takie osoby mogą kupić Galaxy Z Flip 3 5G za 3899 złotych. To również bardzo kusząca promocja. Aktualnie najtaniej ten smartfon sprzedaje Plus – za 4330 złotych brutto (mowa oczywiście o oficjalnej polskiej dystrybucji). W tym przypadku także można rozłożyć spłatę na raty 0%.

źródło: Biuro prasowe T-Mobile Polska

Promocja obowiązywać będzie do 28 marca 2022 roku i można z niej skorzystać m.in. na dedykowanej stronie oferty. Osoby, które zdecydują się przedłużyć umowę wraz ze smartfonem Samsung Galaxy Z Flip 5G, otrzymają rabat w wysokości 20 złotych miesięcznie na abonament, co oznacza, że w ich kieszeniach zostanie dodatkowe 480 złotych. Biorąc tę kwestię pod uwagę, robi się z tego bardzo kusząca oferta.