Play rusza z nową promocją na telewizję i internet – za 50 złotych miesięcznie

Oferty operatorów telekomunikacyjnych często są bardziej opłacalne, jeśli korzystamy w kilku usług „w jednym miejscu”. Play chce maksymalnie ułatwić takie wybory osobom poszukującym taniego dostępu do internetu i telewizji. Ostatnia promocja jest całkiem niezła!

Reklama

Telewizja PLAY NOW + Internet PLAY

„Problem” z ofertami łączącymi kilka usług zwykle jest taki sam – najczęściej nie są to tanie pakiety. Jeśli mamy zapłacić za internet, telewizję, a czasem i do tego abonament telefoniczny, robi się się z tego niemała sumka. Co prawda i tak niższa niż gdybyśmy chcieli opłacać wszystko na różnych rachunkach, ale jednak.

Wobec tego, Play postanowił odciążyć nieco budżety rodzin chcących połączyć usługi internetu i telewizji. Nowa propozycja operatora zakłada miesięczną opłatę w kwocie 50 złotych. W jej skład wchodzi:

Telewizja PLAY NOW TV,

Internet PLAY (stacjonarny lub bezprzewodowy),

CANAL+ online.

Cena 50 złotych miesięcznie jest możliwa do uzyskania, jeśli podpiszemy zgody marketingowe (5 złotych) i na e-fakturę (5 złotych). Obowiązuje ona w ofercie na 24 miesiące.

Telewizję otrzymamy wraz z dekoderem PLAY NOW TV BOX obsługującym treści 4K, HDR i umożliwiającym sterowanie głosowe. W zależności od wybranego pakietu do dyspozycji użytkownik ma ponad 50 lub ponad 100 kanałów.

Internet dostarczany jest za pomocą routera Wi-Fi. Zarówno w opcji stacjonarnej jak i bezprzewodowej, można wybrać prędkość lub limit GB do wykorzystania.

W ofercie znajduje się także 6-miesięczny dostęp do serwisu CANAL+ online. Paczka dostępnych pozycji, którą oferuje się w promocji Play, umożliwia oglądanie wiele seriali i filmów z Polski i ze świata, produkcji od największych wytwórni filmowych (m.in. FOX, Warner Bros, DreamWorks, Disney, Universal), hitów kinowych, oryginalnych produkcji CANAL+ (m.in. Planeta Singli, The Office PL, Klangor, Król, Żmijowisko, Belfer, Kruk) oraz najlepszych wydarzeń sportowych, w tym m.in. rozgrywek PKO BP Ekstraklasy, Premier League, LaLiga, Ligue 1, NBA, PGE Ekstraligi i eWinner 1. Ligi Żużlowej czy turniejów tenisowych cyklu WTA Tour.

Dodatkowo, w ofercie abonent zyskuje 24 miesiące dostępu do Viaplay, które skupia się głównie na transmisjach sportowych z z meczy piłkarskich niemieckiej Bundesligi, gal KSW, rozgrywek UEFA Europa League, UEFA Conference League czy hokejowego NHL. Jeśli nie zrezygnujemy z dostępu do Viaplay po tym czasie, opłata wzrośnie o 15 złotych miesięcznie.

Więcej szczegółów na temat promocji znajdziecie na stronie Play.