AppGallery to miejsce, w którym znajdziesz aplikacje potrzebne na co dzień

Nie jest tajemnicą, że w przeszłości sklep AppGallery może nie tyle świecił pustkami, co nie miał w swoich zasobach najpopularniejszych wśród użytkowników z Polski aplikacji. Dziś sytuacja wygląda diametralnie inaczej – posiadacze urządzeń Huawei znajdą w nim mnóstwo programów, bez których nie wyobrażają sobie codziennego funkcjonowania.

Huawei ID to brama do świata AppGallery

Na początku wypada przypomnieć, że sklep AppGallery jest dostępny na urządzeniach Huawei od dawna – zagościł na ich pokładach na długo przed pojawieniem się pierwszych smartfonów z Huawei Mobile Services.

Aby wejść do świata AppGallery, należy wcześniej założyć Huawei ID. To unikalny i uniwersalny identyfikator, który daje dostęp nie tylko do sklepu z aplikacjami, ale też innych usług Huawei, w tym na przykład Chmury. Pozwala ona przechowywać pliki (w tym zdjęcia i filmy) oraz m.in. kontakty, notatki, wiadomości, ustawienia urządzenia, a także zapisane sieci WiFi. Każdy użytkownik dostaje bezpłatnie 5 GB przestrzeni, ale w razie potrzeby może dokupić dodatkowe miejsce (nawet 2048 GB, czyli aż 2 TB!).

Wspomniałem o Huawei ID też z innego powodu – na stronie Huawei trwa bowiem odliczanie do premiery nowych smartfonów z serii Huawei Nova. Z tej okazji przygotowano mini-akcję, w której do wygrania są m.in. vouchery na Huawei Band 6 i Huawei Band 4 za złotówkę, a także kupony rabatowe o wartości 200 złotych, 100 złotych i 50 złotych. Tych ostatnich jest najwięcej, bo aż 20 tysięcy sztuk!

źródło: Huawei

Aby jednak wziąć udział w tej akcji, należy posiadać Huawei ID. Identyfikator można założyć w kilku prostych krokach, zarówno na adres e-mail, jak i numer telefonu. Co ważne, nie trzeba posiadać urządzenia Huawei, aby zarejestrować nowe Huawei ID. Teraz szczególnie jednak warto stworzyć swój identyfikator, skoro do wygrania są tak fajne nagrody.

Najlepsze zostawiłem jednak na koniec – na tej samej stronie Huawei, na której trwa odliczanie do premiery serii Nova, można zapisać się do newslettera, co automatycznie nagradzane jest kodem rabatowym o wartości 50 złotych. Ponadto, zyskujecie też los w losowaniu vouchera o wartości 5398 złotych na zakup smartfona Huawei Mate 40 Pro – dzięki niemu kupicie tego wypasionego flagowca za zaledwie złotówkę!

Huawei Mate 40 Pro (fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

W AppGallery znajdziesz aplikacje, których potrzebujesz na co dzień

Prawdopodobnie największym zarzutem w stronę AppGallery był brak aplikacji bankowych. Teraz stracił on na aktualności, ponieważ już sześć programów funkcjonujących w Polsce banków zostało zintegrowanych z Huawei Mobile Services. Co więcej, wybrane z nich, jak IKO PKO BP czy Banku Millennium, umożliwiają płatności zbliżeniowe smartfonem, bowiem bazują one na technologii HCE, a nie na Google Pay.

W sklepie Huawei znajduje się aż 1700 aplikacji polskich firm i deweloperów, a w sumie użytkownicy z Polski mają dostęp do aż 34 tysięcy (!) różnych programów. Nie ma możliwości, żeby jedna osoba skorzystała z nich wszystkich, ale pokazuje to, że każdy znajdzie pozycje odpowiednie dla siebie.

Szczególnie, że w AppGallery nie brakuje najpopularniejszych wśród mieszkańców Polski aplikacji, w tym Allegro, które jest niekwestionowanym liderem e-commerce w Polsce. Mimo że rośnie mu konkurencja w postaci Amazon (jego aplikacja też jest w AppGallery) czy Shopee, przynajmniej na tę chwilę w żadnym wypadku mu nie zagrażają. Polacy nałogowo kupują na Allegro i urządzenia z Huawei Mobile Services nie odbiorą im tej możliwości.

A jeżeli ktoś lubuje się w zakupach w chińskich sklepach, to też nie będzie zawiedziony, ponieważ w AppGallery znajdzie aplikację AliExpress. Przy okazji warto przypomnieć, że przedstawiciele AliExpress zapowiedzieli aktualizację swojego programu, dzięki której jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia pojawią się bardzo atrakcyjne promocje – m.in. popularne produkty od złotówki i darmowa wysyłka dla ogromnej większości zamówień.

Ponadto, w AppGallery znajdziecie też aplikacje żappka, Lidl, Auchan, Goodie, Qpony czy Empik (i Empik Go), dzięki którym będziecie mieć pod ręką dostęp do najnowszych ofert i promocji. Na przykład w Żabce w sobotę i niedzielę trwa Street Food Festival – w weekend kupicie dwa hot-dogi, kawy, panini lub hamburgery w cenie jednego/jednej. Oczywiście pod warunkiem, że macie żappkę.

Osoby, które interesują się modą lub po prostu lubią kupować ubrania i obuwie online, z pewnością ucieszy fakt, że w AppGallery znajdą m.in. aplikacje bonprix, CCC, eobuwie.pl, Bershka, ZARA czy H&M. To bardzo popularne w Polsce marki, które mają wielu fanów, więc posiadacze urządzeń z Huawei Mobile Services nie będą narzekać, że nie mogą przeglądać ofert swoich ulubionych sklepów.

Oczywiście mówiąc o AppGallery nie można też nie wspomnieć, że znajdziemy w tym sklepie szalenie popularną wśród użytkowników na całym świecie aplikację TikTok, a także Snapchat i Tinder, a nawet… GG! Nie każdy ma o nich pochlebne zdanie, ale liczby mówią za siebie – miliony ludzi korzysta z nich (no dobra, może nie z GG, ale to wyjątek, o którym warto wspomnieć, jako że ma polski rodowód).

Wiecie, co – właśnie spojrzałem, ile już aplikacji wymieniłem, a to wciąż wierzchołek góry lodowej, którą jest ogrom programów w AppGallery, mogących przydać się Wam na co dzień. Gdybym chciał je wszystkie wypisać, brakłoby mi sił, a Wam pewnie chęci, żeby to wszystko przeczytać.

(fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

Mimo wszystko warto jeszcze wspomnieć, że w sklepie znajdziecie też m.in. Booking, za pośrednictwem którego zabookujecie nocleg na wakacje czy weekendowy wypad, Bolt do zamawiania przejazdów, komunikatory Viber i Telegram (ten ostatni mocno zyskał na niedawnej awarii Facebooka i jego usług), a także cda.pl, Player i Polsat Go, dzięki którym zrelaksujecie się po ciężkim dniu lub po prostu przebimbacie wolny weekend na binge-watchingu.

Naprawdę nie sposób wymienić w jednym tekście wszystkich aplikacji z AppGallery, które przydadzą się Wam na co dzień. Przeglądając ofertę tego sklepu znalazłem kilkadziesiąt (!) programów, które mam zainstalowane na swoim smartfonie (oprócz wielu powyższych m.in. też InPost, iPlus i WP Poczta). Tak, ze Sklepu Google Play, ale przygotowanie tego tekstu uświadomiło mi, że mógłbym je pobrać także z AppGallery. A nierzadko się to bardzo opłaca, ponieważ Huawei często przygotowuje specjalne oferty, dzięki którym można zgarnąć dodatkowe benefity, na przykład vouchery zniżkowe czy dodatkową zawartość w grach – a tych też jest od groma w AppGallery.

Na koniec trzeba jednak wspomnieć o tym, że wciąż nie wszystkie popularne aplikacje znajdują się w sklepie Huawei. Nie jest to jednak żadną przeszkodą, żeby z nich korzystać na urządzeniach z Huawei Mobile Services. Wystarczy skorzystać z Wyszukiwarki Petal, która zaprowadzi użytkownika w miejsce, z którego będzie mógł pobrać na przykład Facebooka, Messengera, Instagrama czy WhatsAppa.

