Do sieci sklepów Biedronka trafiły cztery nowe produkty dla graczy

Obecność taniej elektroniki w dyskontach Biedronka nie dziwi już chyba nikogo. Jedną z marek, której produkty można spotkać na półkach tych sklepów, jest Dragon Breath. Teraz do oferty dołączą kolejne cztery urządzenia skierowane do graczy.

Sprzęt dla graczy marki Dragon Breath

Logo Dragon Breath raczej nie kojarzy się nikomu z ogromną lub mainstreamową firmą produkującą sprzęt dla graczy. Mimo to stali klienci sklepów Biedronka powinni znać ją z półek z elektroniką. Jest to w końcu marka, której słuchawki, klawiatura, myszka, zestaw dla gracza 3w1, a nawet kontroler były już dostępne w tej sieci sklepów.

Na tym jednak Dragon Breath nie poprzestaje i właśnie wydaje kolejne cztery produkty skierowane do graczy z niskim budżetem. Podobnie jak poprzednio, dostępne są one w marketach z czerwonym owadem w nazwie.

Podświetlana klawiatura gamingowa

Pierwszym produktem jest pełnowymiarowa klawiatura dla graczy, mająca 108 klawiszy. Jej żywotność została oszacowana przez producenta na 5 mln wciśnięć, lecz nie jest jasne, czy chodzi o każdy poszczególny klawisz, czy całość klawiatury.

Urządzenie to ma zintegrowaną, małą podpórkę pod nadgarstki, a także kolorowe podświetlenie klawiszy. W dodatku marka deklaruje, że korzystając z tej klawiatury, można jednocześnie wcisnąć aż 19 klawiszy, a każdy z nich zostanie zarejestrowany. Produkt ten można podłączyć do komputera za pomocą kabla o długości 150 cm.

Mysz RGB dla gracza

Drugim produktem jest optyczna mysz, której maksymalna czułość wynosi 4800 DPI. Producent zapewnia, że myszka dobrze leży w dłoni dzięki ergonomicznemu kształtowi. Łącznie urządzenie to ma 7 przycisków oraz rolkę. Żywotność każdego z przełączników wynosi 10 mln wciśnięć.

Mysz ta może zostać podłączona do komputera zarówno za pomocą kabla USB-C do USB-A, jak i bezprzewodowo – przez dołączony adapter 2,4 GHz. Nie zabrakło również podświetlenia RGB, jak zresztą sama nazwa produktu wskazuje.

Słuchawki RGB dla gracza

Kolejny, nowy produkt marki należącej do mPTech, to przewodowe słuchawki gamingowe z podświetleniem RGB w obu muszlach. Ponadto z jednej z nich wychodzi mikrofon na wysięgniku, który pozwoli na komunikację głosową w grach.

Słuchawki mają regulację pałąka, a za wygodę odpowiadają czerwona gąbka u góry oraz miękkie nauszniki wykonane z ekoskóry. Do podłączenia urządzenia do komputera służą złącza mini Jack 3,5 mm i USB-A.

Coolerpad dla gracza

Ostatnim z urządzeń jest podstawka chłodząca do laptopów, pozwalająca na jeszcze dłuższe sesje z grami przy najwyższej wydajności sprzętu. Ma ona wymiary 41 na 29,3 cm, dzięki czemu pasuje najlepiej do laptopów o przekątnej ekranu do 17″. Jej wysokość to z kolei 3 cm.

Na coolerpad składa się aż pięć wentylatorów. Zasilanie jest dostarczane przez przewód USB, a tryb pracy można wybrać spośród trzech dostępnych. Dodatkowo całość jest podświetlana na czerwono, co uwydatnia aspekt wizualny stanowiska gracza.

Biedronka, czyli niskie ceny

Wszystkie z wymienionych tu produktów trafiły już do sklepów sieci Biedronka i będą dostępne aż do wyczerpania zapasów, w cenie 79,90 złotych za sztukę. Trzeba przyznać, że kwota ta jest stosunkowo niska, szczególnie za myszkę.

Jeśli zatem szukacie prezentu dla młodego gracza albo chcecie sprawić sobie tani sprzęt gamingowy, to warto rozważyć te cztery propozycje od Dragon Breath. Może nie zaoferują one najlepszej dostępnej jakości, ale za to nie trzeba do ich zakupu rozbijać banku.