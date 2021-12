Polsat Box Go i Polsat Go – co jest czym? Przybliżamy i porównujemy obie usługi

Akcja partnerska

Wbrew dość podobnym nazwom, Polsat Box Go oraz Polsat Go to dwa odrębne serwisy streamingowe. W celu porównania usług, prześledzimy pełny wachlarz programów i kanałów, rzucając też okiem na zmiany, jakich internetowe usługi doczekały się po wyłączeniu serwisów ipla i Cyfrowy Polsat Go.

Polsat Box Go – telewizja bez ograniczeń

Koncept telewizji satelitarnej nie był akurat dla mnie z jednego względu – umowa na czas określony, zwykle 24 miesiące. Osobiście nie lubię być związany takimi abonamentami, dlatego też Polsat Box Go wydaje się zdecydowanie bardziej atrakcyjnym wariantem.

Łączy telewizję na żywo z biblioteką treści VOD, jest tu opcja odnawialnej subskrypcji, a treści są pogrupowane w trzech różnych pakietach:

Polsat Box Go Premium – 100 kanałów TV, seriale premium tj. „Rysa”, „Układ”, „Cień”, „Osaczony”, filmowe nowości – także w 4K, wydarzenia specjalne (np. ekskluzywny koncert Adele w Los Angeles z rozmową u Oprawh Winfrey), rozrywka, informacje, bajki – za 30 złotych/30 dni,

Co jest jednak najważniejsze – z usługi można korzystać na dowolnym smartfonie, komputerze czy też telewizorze oferującym Smart TV. A wszystko to bez reklam. W takim wypadku uzależnieni jesteśmy jedynie od sprawnego łącza internetowego. Jest to warunek, który mogę przyjąć, w zamian za brak wiążącej umowy abonamentowej.

Jeżeli więc mamy w rodzinie osobę, która ogląda dużo telewizji, jeden z pakietów w Polsat Box Go byłby świetnym pomysłem na świąteczny podarunek. Mnogość programów, sprawny system rekomendacji w oparciu o obejrzane już pozycje, wcześniejszy (przedpremierowy) dostęp do produkcji Telewizji Polsat, a także ekskluzywne wydarzenia powodują , że trudno oderwać oczy od ekranu.







Polsat Box Go Premium to oferta, w której jest w czym przebierać

Polsat Go – darmowe, lecz z reklamami

Druga usługa od słonecznej drużyny jest z kolei naturalną ewolucją tego, co wcześniej oferowała ipla w swojej bezpłatnej części. Po zalogowaniu na platformie mamy więc dostęp do ogromnej liczby programów i seriali, które miały już swoją premierę w Telewizji Polsat. W usłudze znajdziemy wszystkie największe hity stacji – Pierwsza Miłość, Przyjaciółki, a także klasykę paradokumentu – Trudne Sprawy, Dlaczego Ja? – wszystko to w setkach odcinków do swobodnego nadrobienia.

Co mnie jednak ucieszyło osobiście, to ogrom komediowych klasyków. W latach 90. oraz pierwszej dekadzie XXI w. Telewizja Polsat produkowała wiele seriali, które okazały się hitami, pewnie wiele osób słyszało o takich tytułach jak: Świat Według Kiepskich, Miodowe Lata, Graczykowie czy też Daleko od Noszy. Wszystkie te seriale obejrzycie bezpłatnie, z reklamami. Znalazłem nawet tak zapomniane produkcje, jak Zostać Miss z 2001 roku, dlatego z pewnością będziecie mieli czego szukać w ofercie Polsat Go.

To jednak dalej nie wszystko. Oprócz seriali znajdziecie wiele programów rozrywkowych i nie tylko. Twoja Twarz Brzmi Znajomo, Dancing with the Stars czy wreszcie podejmujący poważniejsze tematy Nasz Nowy Dom. Choć brakuje mi w ofercie klasycznych teleturniejów w stylu Awantura o Kasę czy też Idź na Całość, wierzę, że Polsat Go poszerzy wkrótce swoją bibliotekę i o te pozycje.







Polsat Go to przede wszystkim mobilna biblioteka programów, prosto ze słonecznej stacji.

Kilka ważnych uwag

Jeżeli wcześniej korzystaliście z aplikacji ipla, konieczne będzie teraz pobranie Polsat Box Go z Google Play, App Store lub App Gallery, w zależności od tego, z jakiego systemu korzystacie. Co ciekawe, jeśli kupiliście abonament telewizji satelitarnej, kablowej IPTV lub internetowej Polsat Box (wcześniej Cyfrowego Polsatu), po zalogowaniu się danymi abonenta zyskacie dostęp do programów i kanałów ze swojego pakietu w ramach Polsat Box Go.

W przypadku płatnej subskrypcji Polsat Box Go część treści możecie pobrać na swoje urządzenie tak, by oglądać je offline – oczywiście bez reklam. Nie ma też problemu, by przesyłać je na inne sprzęty za pomocą Chromecasta czy AirPlay.

Jedną rzecz trzeba powiedzieć za to jasno – gdy taka telewizja kosztuje mniej niż 50 złotych miesięcznie, to według mnie warto jej spróbować, zwłaszcza że oprócz kanałów na żywo i transmisji sportowych otrzymujemy dostęp do całkiem sporej biblioteki VOD nowych i klasycznych filmów, seriali, programów rozrywkowych, publicystycznych czy bajek.

