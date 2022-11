Netflix pozwala odłączyć urządzenia znajomych-pasożytów. I to bez zmiany hasła

Opłacasz abonament Netflix i masz dość tego, że rodzina i znajomi żerują na twoim pakiecie? Serwis właśnie wprowadził funkcję, dzięki której pozbędziesz się ze swojego konta współużytkowników nadużywających twojej gościnności, a jednocześnie nie będziesz musiał zmieniać hasła.

Nowa, ciekawa funkcja

Netflix jako podstawowe zastosowanie swojej nowej funkcji podaje przykład, że podczas wyjazdów świątecznych użytkownicy często logują się na swoje konto w hotelu lub nawet w domu znajomego, ale czasami ludzie zapominają się z niego wylogować. Dobrze wiemy jednak, że może się ona przydać również do wyrzucenia pijawek, które korzystają z naszego konta na Netflix. Taka funkcja okaże się szczególnie przydatna również podczas korzystania z tańszych planów subskrypcji, które ograniczają liczbę urządzeń, na których można jednocześnie korzystać z serwisu.

Te problemy ma rozwiązać wprowadzona przez platformę funkcja, dzięki której można zdalnie wylogować się z dowolnego urządzenia. Rozwiązanie jest już dostępne na całym świecie zarówno w wersji przeglądarkowej jak i w aplikacji na systemach Android oraz iOS. Do tej pory żeby odciąć dostęp niechcianym użytkownikom trzeba było po prostu zmienić hasło dostępu do konta. Przy skorzystaniu z nowej metody zmiana hasła jest rekomendowana, jednak nie obligatoryjna.

Nowa funkcja „Zarządzaj dostępem i urządzeniami” Netflix (fot. Piotr Bukański | Tabletowo.pl)

Jak skorzystać z nowej funkcji? Znajdziemy ją przechodząc do zakładki Konto, a następnie w sekcji Bezpieczeństwo i prywatność wystarczy odnaleźć opcję Zarządzaj dostępem i urządzeniami. Kiedy przejdziemy do tej zakładki, zostanie wyświetlona lista urządzeń, na których obecnie jest zalogowane nasze konto. Dodatkowo znajdują się tam informacje o tym, kiedy konto było ostatnio używane, do którego profilu uzyskano dostęp i gdzie ta osoba się znajduje. Użytkownicy mogą po prostu nacisnąć Wyloguj się, by pozbawić konkretne urządzenie dostępu do konta.

Netflix idzie na wojnę z użytkownikami?

Od dłuższego czasu serwis walczy z niezgodnym z regulaminem współdzieleniem kont. Netflix, by zachęcić do przechodzenia na osobne subskrypcje, wprowadza na przykład tańsze plany z reklamami. Jeśli ktoś zdecyduje się na zrezygnowanie ze współdzielenia konta, ale chce zachować swoje dane, takie jak lista polubionych filmów i rekomendacji, to platforma udostępniła opcję przenoszenia profilu na zupełnie nowe konto.

Przy okazji poruszania tematu amerykańskiej platformy VOD, warto przypomnieć, że według wyników badania Mediapanel za październik 2022 roku, Netflix jest w Polsce najpopularniejszym serwisem streamingowym. Można powiedzieć, że we wspomnianym rankingu zdeklasował konkurencję i w ubiegłym miesiącu uzyskał w naszym kraju aż 12,81 mln realnych użytkowników. Drugie i trzecie miejsce w tym zestawieniu zajęły Disney+ oraz HBO Max, jednak obie platformy przyciągnęły 3 razy mniej użytkowników niż Netflix.