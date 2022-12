Globalna premiera realme 10 Pro i 10 Pro+. Mogą Cię zaskoczyć

Modele realme 10 Pro i 10 Pro+ zadebiutowały oficjalnie w Chinach 17 listopada 2022 roku, a dziś zostały oficjalnie zaanonsowane na globalnym rynku. Można się spodziewać, że wkrótce trafią do sprzedaży również w Europie i samej Polsce. Są naprawdę interesujące. Ile będą kosztować?

realme 10 Pro i 10 Pro+ kryją wiele innowacyjnych rozwiązań

Na pierwszy rzut oka realme 10 Pro wygląda niepozornie, ale skrywa w sobie szereg innowacyjnych rozwiązań. Ekran o przekątnej 6,72 cala pokrywa aż 93,76% powierzchni panelu przedniego – producent podaje, że boczne ramki mają szerokość zaledwie 1 mm. Ponadto realme wykorzystało w tym modelu technologię RAZR – dzięki niej udało się zmieścić w urządzeniu więcej anten. Firma zrezygnowała też z kleju i żywicy – zamiast tego użyto technologii pakowania próżniowego, co przy okazji zapewniło większą pyło- i wodoszczelność. Do tego czujnik światła zintegrowano z górną ramką – technologia TopNotch pozwala zmniejszyć wycięcie w ekranie.

źródło: realme

Drugi z modeli, realme 10 Pro+, również ma 6,7-calowy wyświetlacz, ale jest on już obustronnie zakrzywiony – promień krzywizny wynosi 61° i według producenta jest to idealna wartość. Ponadto firma podkreśla, że dolna ramka ma szerokość zaledwie 2,33 mm (podobnie jak podobny OPPO A1 Pro), a ekran pokrywa podwójnie wzmocnione szkło o grubości 0,65 mm.

źródło: realme

Warto też wspomnieć, że w tym smartfonie wykorzystano czwartą generację algorytmu X-touch, który zapobiega przypadkowym dotknięciom, na przykład wnętrzem palca czy dłoni podczas rozgrywki – powierzchnia rozpoznawania jest o 20% większa, a algorytm jest inteligentnie zoptymalizowany, żeby zrozumieć sposób, w jaki trzymasz smartfon, abyś miał pewność, że otrzymasz odpowiedź (tj. wywołasz reakcję) tylko wtedy, gdy tego chcesz.

źródło: realme

Ekran w realme 10 Pro+ oferuje też funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością do 120 Hz, a także wsparcie dla 1,07 mld kolorów i 100% DCI-P3. Do tego ma certyfikat HDR10+, globalną jasność szczytową 800 nitów, współczynnik kontrastu 5000000:1 i rozdzielczość Full HD+. Z kolei wyświetlacz w realme 10 Pro cechuje się przede wszystkim możliwością dostosowywania częstotliwości odświeżania obrazu do różnych scenariuszy – producent podaje, że może to być 30 Hz, 48 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 90 Hz lub 120 Hz, a zatem bardzo szeroki i zróżnicowany zakres.

Sercem realme 10 Pro jest procesor Qualcomm Snapdragon 695, podczas gdy 10 Pro+ ma układ MediaTek Dimensity 1080. Oba smartfony będą dostępne w konfiguracjach z 6 GB i 8 GB RAM oraz 128 GB wbudowanej pamięci (realme 10 Pro Plus również w wersji z 256 GB pamięci wewnętrznej). Tylko w przypadku modelu 10 Pro producent podaje informację o typie RAM i pamięci flash – odpowiednio LPDDR4x i UFS 2.2.

Oba smartfony mają aparat o rozdzielczości 16 Mpix (f/2.45) na przodzie, natomiast na tyle realme 10 Pro znajdują się dwa – 108 Mpix (f/1.75) Samsung ISOCELL HM6 + 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi, podczas gdy realme 10 Pro+ ma trzy „oczka” – 108 Mpix (f/1.75) + 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 112° + 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro.

Jeden i drugi smartfon ma również podwójne głośniki, a model 10 Pro dodatkowo slot na kartę microSD i 3,5 mm złącze słuchawkowe. W jego przypadku czytnik linii papilarnych znajduje się na bocznej krawędzi, podczas gdy w 10 Pro+ zintegrowano go z ekranem. Oba urządzenia wyposażono też w akumulator o pojemności 5000 mAh, ładowany przez port USB-C (z mocą do 33 W w realme 10 Pro i do 67 W w 10 Pro+, choć producent dodaje do niego zasilacz o mocy aż 80 W).

Cena realme 10 Pro i 10 Pro+, dostępność

realme 10 Pro+ w pierwszej kolejności trafi do sprzedaży w Indiach – będzie go można kupić w tym kraju już od 14 grudnia 2022 roku. Dwa dni później ruszy również sprzedaż realme 10 Pro.

Cena realme 10 Pro ma zaczynać się na globalnym rynku od 319 dolarów (równowartość ~1420 złotych), natomiast modelu 10 Pro+ od 379 dolarów (~1690 złotych). Należy jednak pamiętać, że cena będzie zależna od kraju – polskie ceny na tę chwilę pozostają nieznane, podobnie jak data polskiej premiery ww. smartfonów.