TVP chce przyciągnąć młodzież przed ekrany. Startuje nowy kanał

Telewizja Polska ma w swojej ofercie wiele kanałów tematycznych. Nie było w niej do tej pory jednak kanału przeznaczonego specjalnie dla młodzieży. Wiele wskazuje na to, że niedługo się to zmieni – TVP ma w planach start kanału o nazwie Alfa.

Kanał Alfa – co o nim wiemy?

Telewizja Polska ma w swojej ofercie kanały telewizyjne skierowane do konkretnych odbiorców. Tutaj warto wymienić TVP Kobieta lub TVP ABC (kanał dla najmłodszych odbiorców). Telewizja Polska chce jednak zwalczyć też o nieco starszego odbiorcę. Pierwotnie projekt nosił nazwę TVP Teen, jednak ostatecznie wybór padł na Alfa. Oczywiście ta nazwa nie wzięła się znikąd – pokolenie Alfa to określenie osób urodzonych po 2010 roku, a to właśnie oni mają być głównymi odbiorcami nowej stacji państwowego nadawcy.

Nowa stacja ma emitować programy rozwijające pasje młodych ludzi. Mają to być zarówno własne produkcje Telewizji Polskiej, jak i programy zakupione przez nadawcę. Najważniejszą informacją jest fakt, że Alfa TVP ma nadawać tylko w internecie. Jak na razie, nic nie świadczy o tym, że miałby on trafić do naziemnej telewizji cyfrowej lub ofert operatorów telewizyjnych.

Nieoficjalnie portal Wirtualne Media dowiedział się, że kanał ma rozpocząć nadawanie już wkrótce, 6 grudnia. W logo stacji litery A będą stylizowane na greckie litery Alfa, a w oprawie kolorystycznej dominować mają kolory granatowy oraz żółty. Za nowy projekt odpowiedzialna jest Justyna Karnowska, szefowa kanału dziecięcego TVP ABC. Obok telewizji Alfa ma działać również specjalny serwis internetowy.

Przy tej okazji warto wspomnieć o serwisie TVP VOD w którym ostatnio doszło do sporych zmian. Pojawiły się między innymi 4 warianty subskrypcji:

na 30 dni za 9,99 złotych,

na 90 dni za 14,99 złotych,

na 180 dni za 24,99 złotych

oraz na 365 dnia za 44,99 złotych.

Nadal darmowy dostęp do platformy mają osoby opłacające abonament RTV. Ponadto niektóre treści można oglądać za darmo bez wykupienia bez żadnej subskrypcji, wtedy trzeba jednak obejrzeć reklamy.

Nie tylko TVP walczy o młodzież

O nieco starszą młodzież, bo tę z Pokolenia Z, postanowiła ostatnio zawalczyć Agora, która z myślą o nich stworzyła serwis muzyczno-podcastowy o nazwie Tuba. Według twórców platformy, jej największym atutem są podcasty na temat różnorodnych stylów muzycznych prowadzone przez artystów i ekspertów z branży muzycznej.

Oprócz podcastów na platformie dostępne jest również 20 stacji muzycznych oferujących między innymi polski i zagraniczny hip-hop, muzykę alternatywną, K-Pop lub wyłącznie polską muzykę. Ponoć każdy z Pokolenia Z powinien znaleźć tu coś dla siebie. W Tubie znalazły się również cztery stacje radiowe: Radio Złote Przeboje, TOK FM, Radio Pogoda i Rock Radio Polska.