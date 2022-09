Co za promocja – Kindle Paperwhite blisko 200 złotych taniej!

Jeśli szukacie czytnika e-booków, to prawdopodobnie najpierw przejrzycie ofertę Amazona, gdyż Kindle to niewątpliwie najpopularniejsze urządzenia tego typu, wręcz powszechny synonim dla nich. Jeśli zdecydujecie się kupić czytnik tej firmy, to teraz możecie zaoszczędzić blisko 200 złotych, bowiem jest promocja na wszystkie wersje Kindle Paperwhite!

Reklama

Promocja na czytnik e-booków Kindle Paperwhite

Dwa tygodnie temu do oferty amerykańskiego giganta dołączył nowy Kindle 2022, który jest już dziesiątą generacją najtańszego czytnika e-booków Amazon i bezpośrednim następcą wersji z 2019 roku. Można go już zamawiać w przedsprzedaży do Polski za 509,99 złotych – producent dostarczy Wam ten sprzęt w dniach 15-17 października.

Właśnie nadarza się jednak okazja, aby od ręki kupić Kindle Paperwhite bez reklam w podobnej cenie, bo od 503,99 złotych, który zostanie Wam dostarczony w ciągu kilku dni, szybciej niż nowy Kindle 2022. Do wyboru są trzy wersje:

W każdym przypadku jest to taniej o 186 złotych względem ceny regularnej. Niestety, Amazon nie podaje, do kiedy trwa promocja na Kindle Paperwhite, dlatego – jeśli chcieliście kupić czytnik e-booków, to warto z niej skorzystać, bowiem to bardzo atrakcyjna cena.

Kindle Paperwhite 2021 vs Kindle 2022 – porównanie

Po premierze Kindle 2022 najtańszy Kindle mocno przybliżył się do zaprezentowanego w zeszłym roku Kindle Paperwhite. Oba czytniki mają bowiem ekrany z dpi = 300 ppi, port USB-C i występują w wersjach z 16 GB wbudowanej pamięci, aczkolwiek Paperwhite w podstawowej ma 8 GB za 503,99 złotych – 16 GB kosztuje w promocji 603,99 złotych, podczas gdy Kindle 2022 16 GB – 509,99 złotych.

Model Paperwhite oferuje jednak większy wyświetlacz, bo o przekątnej 6,8 cala (vs 6 cali w Kindle 2022) z większą liczbą diod podświetlających (17 LED vs 4 LED) oraz regulowanym podświetleniem w ciepłym kolorze. Do tego jest też wodoszczelny, zgodnie ze standardem IPX8.

Jeśli natomiast zdecydujecie się na wersję z 32 GB wbudowanej pamięci, to dostaniecie również do dyspozycji funkcję bezprzewodowego ładowania i automatycznego regulowania podświetlenia.

Na koniec warto przypomnieć, że w dniach 11-12 października odbędzie się akcja Ekskluzywne Okazje Amazon Prime dla abonentów Amazon Prime – subskrypcję można wykupić na tej stronie internetowej (pierwszy miesiąc próbny – 30 dni – jest bezpłatny).