SwatchPAY! trafiło do PKO BP. Teraz zapłacicie za zakupy zegarkami Swatch

PKO BP uzupełnia listę standardów płatności mobilnych o kolejną pozycję. Od teraz w połączeniu z kartą płatniczą, można używać zegarków wspierających SwatchPAY.

SwatchPAY! w PKO BP

Jeśli jesteśmy w posiadaniu jednego z zegarków Swatch, które mają techniczną możliwość wspierania płatności SwatchPAY!, to warto wiedzieć, że właśnie powiększyło się grono instytucji finansowych obsługujących to rozwiązanie. PKO Bank Polski poinformował na swojej stronie o otwarciu się na płatności zbliżeniowe zegarkami Swatch.

SwatchPAY w PKO BP

Powiązanie karty z zegarkiem i samo płacenie jest łatwe, bo zegarek działa dokładnie tak samo, jak plastikowa, zbliżeniowa karta płatnicza – wystarczy go przyłożyć do terminala. Z pewnością nowe rozwiązanie znajdzie wielu zwolenników wśród klientów PKO Banku Polskiego. Edyta Tararuj, dyrektorka Biura Rozwoju Produktów w PKO Banku Polskim

Z płatności SwatchPAY! mogą korzystać zarówno klienci indywidualni i firmowi PKO BP – niezależnie, czy mówimy o małych i średnich przedsiębiorstwach, czy klientach korporacyjnych. Nie ma żadnych wymogów, jeśli chodzi o typ karty płatniczej – usługa działa dla wszystkich kart płatniczych organizacji Mastercard i Visa.

Jak dodać SwatchPAY! do karty PKO BP

Aby skorzystać z płatności SwatchPAY!, należy dodać kartę płatniczą PKO Banku Polskiego do zegarka Swatch, który obsługuje ten system płatności. Jak?

Jeśli klient ma smartfon z systemem Android lub iOS oraz z łącznością NFC może w swoim telefonie dodać kartę do płatności zegarkiem. W tym celu wystarczy zainstalować aplikację „SwatchPAY! App by wearonize”, utworzyć konto w aplikacji i następnie postępować zgodnie z instrukcją. Można też dodać kartę do zegarka w sklepie stacjonarnym Swatch lub podczas zakupu w sklepie internetowym tej firmy (szczegóły na stronie).

Ważna rzecz: jeden zegarek Swatch może być powiązany w danej chwili tylko z jedną kartą płatniczą, ale jedna karta, może być powiązana z jednym lub z kilkoma zegarkami tej marki.

PKO Bank Polski obsługuje już płatności BLIKIEM, smartfonem w aplikacji IKO (w obu wypadkach – tylko na Androidzie), przez Apple Pay, Garmin Pay, a klienci korporacyjni i samorządowi mogą używać także Google Pay.