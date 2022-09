Pornhub znika z Instagrama – i to na zawsze

To nie pierwsze problemy oficjalnego konta Pornhub w serwisie Instagram. Tym razem jednak wszystko wskazuje na to, że więcej nie zobaczymy już konta tej platformy z filmami pornograficznymi. Jej konto zostało zablokowane na stałe.

Konto Pornhub na Instagramie zniknęło

Profil serwisu dla dorosłych na Instagramie miał ponad 13 mln obserwatorów i opublikowanych ponad 6200 postów. Na początku tego miesiąca konto Pornhub na Instagramie zostało zawieszone. Nie była to jednak pierwsza tego typu sytuacja. W przeszłości wiele razy ograniczano działanie konta na jakiś czas, jednak teraz rzecznik Meta poinformował, że zostało ono zawieszone na stałe. Za co?

Meta twierdzi, że konto wielokrotnie naruszało wytyczne społeczności w ciągu ostatnich 10 lat, co skłoniło do usunięcia go na stałe. Pornhub nie zgadza się jednak z takim stanem rzeczy i w liście otwartym do Meta oraz Instagrama stwierdził, że ​​egzekwowanie zasad dotyczących platformy jest niejasne, dyskryminujące i pełne hipokryzji. Portal wskazuje też na nierówne traktowanie w porównaniu do gwiazd, takich jak Kim Kardashian, które publikują treści zawierające nagość.

Nadal nie pojawiła się odpowiedź na list otwarty, pod którym podpisało się 60 sygnatariuszy z branży rozrywki dla dorosłych.

Pornhub chce ograniczyć dziecięcą pornografię

Największa na świecie strona internetowa z treściami pornograficznymi wprowadza rozwiązanie, które ma pomóc w ograniczeniu wyszukiwania nielegalnych materiałów z udziałem dzieci. Jak działa ta funkcjonalność?

Kiedy użytkownik wpisze w wyszukiwarce serwisu jedno z 28 tysięcy słów kluczy, które serwis uznał za związane z dziecięcą pornografią, zostanie on zablokowany i nie będzie mógł dalej korzystać z portalu. Na ekranie takiego użytkownika pojawi się również komunikat, że wyszukiwanie takich materiałów jest przestępstwem.

Dodatkowo strona automatycznie zasugeruje przejście do rozmowy z czatbotem opracowanym we współpracy z policją, który będzie zachęcał do uzyskania pomocy na infolinii „Stop It Now!”. To organizacja, która pomaga znaleźć wsparcie w zmianie tego typu zachowań.

W ramach pilotażowego programu, prowadzonego przez 30 dni, odnotowano ~174 tysięcy prób wyszukiwania pedofilskich materiałów na Pornhubie. Ponadto niemal 160 użytkowników zdecydowało się porozmawiać z czatbotem.

Znikają nie tylko treści dla dorosłych. Apple wyrzuca z AppStore rosyjskie aplikacje

Ze sklepu z aplikacjami Apple zniknęły dwie aplikacje: VKontakte (najpopularniejszy serwis społecznościowy w Rosji, z którego miesięcznie korzysta ~75 mln użytkowników) i Mail.ru.

Użytkownicy iPhone’ów będą jednak mogli nadal korzystać z aplikacji, jeśli mają je już na swoich urządzeniach. Obu platform można też nadal używać za pomocą przeglądarki. Usunięcie aplikacji jest skutkiem sankcji nałożonych na Rosję.

Wyjaśnień w tej sprawie zarządał Roskomnadzor (rosyjski urząd nadzorujący branżę telekomunikacyjną), który w oświadczeniu podkreślił, że usunięcie obu aplikacji z AppStore to działania dyskryminacyjne, które naruszają prawo rosyjskich użytkowników do swobodnego otrzymania informacji i komunikacji.

Warto przypomnieć, że w marcu 2022 roku zablokowano w Rosji Facebooka, Instagrama i Twittera, po tym, jak platformy nie zgodziły się przywrócić profili prokremlowskich mediów ani usunąć nienawistnych wpisów pod adresem Rosjan, a także władz Rosji i Białorusi.