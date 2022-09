Nowe smartfony Google są tuż za rogiem. Co o nich wiemy przed premierą?

Premiera najnowszych smartfonów od Google już za kilka dni. I chociaż firma nie ujawniła jeszcze oficjalnie specyfikacji swoich nowych Pixeli (w przeciwieństwie do ich wyglądu), to już dziś wiemy naprawdę sporo o tym, co znajdzie się pod maską modeli Pixel 7 oraz 7 Pro. Pojawiły się również informacje o ich cenach.

Specyfikacja Google Pixel 7 ujawniona przed premierą

Google już podczas konferencji I/O 2022 w maju publicznie zapowiedziało swoje nowe urządzenia. To dało naprawdę sporo czasu na pojawienie się wielu przedpremierowych informacji. Według najnowszych, producent wyposaży swój smartfon w wyświetlacz OLED o przekątnej 6,3 cala. Ekran ma oferować rozdzielczość Full HD+ oraz częstotliwość odświeżania obrazu na poziomie 90 Hz. Jeśli te informacje się potwierdzą, to w porównaniu do poprzedniej generacji Pixela wyświetlacz zmniejszy się o 0,1 cala.

Motorem napędowym smartfona zostanie procesor Google Tensor G2, który w porównaniu do poprzednika ma zapewnić o 10% lepszą wydajność i rozpędzić się maksymalnie do 2,85 GHz. Do tego na pokładzie Pixela 7 znajdą się chip Titan, 8 GB RAM oraz 128 GB lub 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, w zależności od wersji.

Inne parametry, które już poznaliśmy, to 50 Mpix aparat główny, 12 Mpix dodatkowy obiektyw ultraszerokokątny oraz 11 Mpix aparat do selfie. Akumulator ma mieć pojemność 4700 mAh i wpierać ładowanie bezprzewodowe, a także przewodowe o mocy 30 W.

Ponadto smartfon zostanie wyposażony w głośniki stereo oraz Bluetooth LE, a całość od wyjęcia z pudełka ma działać na systemie operacyjnym Android 13. Pixel 7 będzie dostępny w trzech kolorach: Obsydian, Lemongrass oraz Snow.

Pixel 7 Pro też już ma niewiele tajemnic

Pixel 7 Pro zaoferuje z kolei 6,7-calowy wyświetlacz LTPO o rozdzielczości WQHD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. W tym modelu zostanie zastosowany taki sam procesor Tensor G2 i na rynku pojawią się wersje z 128 GB i 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, lecz wersja z dopiskiem „Pro” jednocześnie otrzyma już 12 GB RAM (zamiast 8 GB jak Pixel 7).

Konfiguracja aparatów w modelu 7 Pro ma być niemal taka sama jak w Google Pixel 7. Jedyną różnicą będzie wyposażenie smartfona w dodatkowy 48 Mpix teleobiektyw. Ponadto wersja ta otrzyma akumulator o większej pojemności – 5000 mAh, ale nie zmieni się wsparcie dla ładowania bezprzewodowego, a także przewodowego o mocy 30 W. Kliencie dostaną do wyboru trzy warianty kolorystyczne: Obsydian, Hazel i Snow.

Pixel 7 Pro (źródło: Google)

Ceny nowych smartfonów Google Pixel 7

Premiera nowych urządzeń od Google ma odbyć się 6 października 2022 roku. Wtedy też poznamy oficjalną cenę obu smartfonów. Nieoficjalnie mówi się jednak, że Pixel 7 może być wyceniony na 599 dolarów (równowartość ~2970 złotych), a cena Pixel 7 Pro wyniesie 899 dolarów (~4460 złotych). Jeśli informacje te się potwierdzą, to Google utrzymałoby ceny na dokładnie takim samym poziomie jak ceny smartfonów z serii Pixel 6.

Oprócz nowych high-endów, firma zaprezentuje 6 października również smartwatch Pixel Watch. Z kolei w 2023 roku, po 4 latach przerwy, zadebiutują nowy tablet od Google i pierwszy składany smartfon marki (o ile w tzw. międzyczasie Google ich nie ukatrupi).