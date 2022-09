Dzięki Intel Unison łatwo połączysz smartfon z komputerem. Nieważne, czy to Android, czy iOS

Jeśli kiedykolwiek marzyłeś o tym, żeby system system komputera współpracował ze smartfonami tak dobrze, jak robią to ze sobą urządzenia od Apple, to firma Intel ma dla Ciebie dobrą wiadomość. Nadchodzące oprogramowanie Unison pozwoli łatwo połączyć komputer ze smartfonem (niezależnie od tego, czy to iPhone, czy urządzenie z Androidem), dzięki czemu będzie można na przykład wysyłać i odbierać wiadomości i przesyłać zdjęcia.

Intel ma uniwersalne rozwiązanie?

Po zakupie przez Intela izraelskiego startupu Screenovate – firmy odpowiedzialnej za rozwiązanie Dell Mobile Connect – nowy właściciel przerobił i zoptymalizował to oprogramowanie tworząc Intel Unison. Co to za program i co zaoferuje użytkownikom?

Oprogramowanie będzie działać na systemie operacyjnym Windows i pozwoli połączyć z komputerem smartfony – zarówno te od Apple, jak i z Androidem. Żeby umożliwić integrację urządzeń rozwiązanie wykorzystuje sieć Wi-Fi lub połączenie peer-to-peer, a w razie potrzeby Bluetooth.

Unison ma pozwolić na naprawdę dużo. Dzięki niemu będzie można za pomocą komputera wykonywać połączenia telefoniczne, przesyłać pliki oraz zdjęcia, wysyłać i odbierać wiadomości SMS oraz odbierać powiadomienia.

W bardzo podobny sposób działa funkcja Phone Link wprowadzona przez firmę Microsoft. Została ona jednak przygotowana dla smartfonów z serii Samsung Galaxy, a także innych urządzeń z Androidem, dlatego jest bezużyteczna dla użytkowników iPhone’a. Intel chce w swoim nowym rozwiązaniu postawić na uniwersalność.

Jest jeden haczyk

Jeśli spodziewaliście się, że już niedługo wykorzystacie nowe rozwiązanie Intela to muszę Was zmartwić. Oprogramowanie Unison zostanie na początek wprowadzone tylko do wybranych laptopów z Intel Evo, wyposażonych w procesory Intel Core 12. generacji.

Celem firmy nie jest jednak ograniczanie się tylko do wybranych modeli komputerów. Dostępność oprogramowania ma zwiększyć się na początku przyszłego roku. Intel chce, żeby Unison był jak najbardziej dostępny, dlatego firma zapowiada, że jest otwarta na współpracę.

W rozmowie z portalem Windows Central Ilan Bressler – dyrektor generalnym działu Wireless w Intel powiedział, że firma chciałaby współpracować z Microsoftem, ale nie wyklucza też wspólnego rozwijania projektu na przykład z AMD. Mało prawdopodobna jest bezpośrednia współpraca Intela z Apple, jednak Bressler zapewnił, że nie jest ona konieczna, żeby urządzenia z systemem iOS poprawnie działały z Intel Unison.

Wielka szkoda, że rozwiązanie będzie póki co dostępne tylko dla małej grupy odbiorców. Miejmy nadzieje, że Intel dotrzyma słowa i z czasem dostępność oprogramowania będzie rosła.