Zdjęcia Google przeniosą Cię w przeszłość jak nigdy wcześniej

Każdy z nas lubi powspominać stare, dobre czasy. Zdjęcia Google już od trzech lat pozwalają sobie przypomnieć, że kiedyś to było, ale od teraz przypomną wydarzenia z przeszłości w zupełnie nowy, bardziej „wciągający” sposób.

Zdjęcia Google przywołają wspomnienia w nowej formie

Nowa funkcja w aplikacji została ogłoszona 12 września 2019 roku, czyli niemal dokładnie 3 lata temu. Przez ten czas – jak twierdzi Google – Wspomnienia stały się jedną z najbardziej lubianych funkcji Zdjęć, a liczba obejrzanych Wspomnień osiągnęła ponad 3,5 mln każdego miesiąca. Teraz, trzy lata po premierze Wspomnień, gigant z Mountain View ogłosił największą aktualizację tej funkcji od dnia jej udostępnienia.

Według zapewnień producenta, przeprojektowane Wspomnienia mają przenieść użytkownika w czasie. Najnowsza aktualizacja ma bowiem sprawić, że będzie on widział więcej filmów, w tym krótkie urywki z dłuższych wideo, które aplikacja ma inteligentnie rozpoznawać, wycinać i dopasowywać do kontekstu historii. Dodatkową dynamikę do Wspomnień doda również efekt lekkiego przybliżania na statycznych zdjęciach z biblioteki.

Gigant z Mountain View jednocześnie zapowiada, że w przyszłym miesiącu zacznie dodawać muzykę instrumentalną do niektórych Wspomnień. Dzięki temu staną się one jeszcze bardziej efektowne, a kto wie, może nawet sprawią, że łezka się w oku zakręci?

Przy okazji producent przypomina, że Zdjęcia Google pozwalają ukryć zdjęcia wybranych osób lub pomijać przedziały czasowe podczas tworzenia Wspomnień. Dzięki temu nie dojdzie do sytuacji, gdy aplikacja przypomni coś lub kogoś, czego/kogo użytkownik wolałby jednak nie pamiętać.

Gigant z Mountain View zapowiedział również aktualizację funkcji, która dodaje efekt 3D do statycznych zdjęć – nowa wersja Wspomnień będzie mogła zawierać więcej takich fotografii i tutaj też w przyszłości pojawi się muzyka w tle.

Kolejną nowością, która pojawi się w aplikacji Zdjęcia Google, są Style. Podczas tworzenia Wspomnień program automatycznie doda specjalnie zaprojektowane grafiki, aby uatrakcyjnić wygląd całej kompozycji. W momencie premiery dostępnych będzie kilka projektów, w tym takie, których dostępność ma być ograniczona czasowo.

źródło: Google

Ponadto zapowiedziano możliwość udostępnienia wszystkich Wspomnień za pomocą zaledwie kilku tapnięć, początkowo na Androidzie, a w przyszłości również na iOS i w wersji przeglądarkowej.

źródło: Google

Wraz z najnowszą aktualizacją do aplikacji na Androida i iOS trafi również nowy edytor kolaży. Użytkownik będzie mógł w nim dodać Styl, o których była mowa wcześniej, a także zmieniać pozycję poszczególnych zdjęć, a nawet edytować je bezpośrednio z poziomu edytora kolaży, tj. na przykład dostosować ich kontrast i jasność bądź dodać filtr. Posiadacze subskrypcji Google One i smartfonów z serii Pixel będą mieli do dyspozycji większą liczbę funkcji, jak Portrait Light i HDR.

źródło: Google

Nowości również na YouTube

Skoro mówimy już o produktach giganta z Mountain View, to warto wspomnieć przy okazji o nowej funkcji, dodanej przez YouTube – Sounds from Shorts. Jest to nowa playlista, która pozwala zapisać dźwięki z obejrzanych Shortów, aby następnie móc szybko dodać je do własnych, bez długiego szukania usłyszanego wcześniej kawałka, który akurat idealnie pasowałby do tworzonego filmu.

Według platformy, Sound from Shorts pozwalają użytkownikom łatwo połączyć się z nową muzyką, którą odkryją na Shortsach. Bez potrzeby przełączania się pomiędzy platformami, ponieważ wszystko jest tutaj, w jednym miejscu.