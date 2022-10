Pixel Tablet nie będzie zwyczajnym tabletem – Google ma wobec niego nieoczekiwane zamiary

Po raz pierwszy Google oficjalnie zapowiedziało swój tablet już podczas majowej konferencji I/O 2022. Dziś gigant z Mountain View ujawnił kolejne szczegóły na jego temat. Wynika z nich, że urządzenie będzie mocno różniło się od innych sprzętów z tej kategorii.

Google zdradza kolejne tajemnice nowego tabletu z serii Pixel

Producent poinformował, że zaprojektował urządzenie z wykorzystaniem materiałów premium (wspomniał m.in. o nanoceramicznej powłoce) i będzie miało ono gładkie, zaokrąglone rogi. Duży wyświetlacz ma pozwolić zanurzyć się w ulubione programy, rozmowy wideo, gry, zdjęcia i inne.

Urządzenie oczywiście będzie pracowało na systemie Android i według producenta Pixel Tablet ma być najlepszym sposobem do doświadczenia Androida na tablecie. Gigant z Mountain View nie ustaje w wysiłkach, aby przekonać deweloperów, żeby dostosowali swoje aplikacje do sprzętów z większym ekranem po to, by w pełni wykorzystały potencjał, jaki daje większy wyświetlacz.

Sercem Pixel Tablet będzie procesor Tensor G2 – ten sam, który został zastosowany w smartfonach Pixel 7 oraz Pixel 7 Pro i zapewnia zaawansowane przetwarzanie obrazu, a także uczenie maszynowe, dzięki czemu funkcje znane ze smartfonów Pixel mają działać płynnie również na tym tablecie.

To, co wyróżni Pixel Tablet, będzie możliwość połączenia go z dedykowaną stacją dokującą z wbudowanym głośnikiem, służącą też jako ładowarka. Urządzenie połączy się z nią za pomocą magnetycznego złącza pinowego na tylnym panelu (producent zapowiedział, że magnesy mają być wystarczająco mocne, żeby utrzymać sprzęt, ale też nie tak bardzo, by nie dało się go łatwo odczepić jedną ręką).

Dzięki stacji dokującej użytkownicy będą mogli korzystać z tabletu 24 godziny na dobę, a ponadto zapewni to dodatkową funkcjonalność – na przykład centrum sterowania inteligentnym domem czy funkcję cyfrowej ramki. A gdy ktoś na przykład będzie musiał wyjść z domu lub chciał obejrzeć coś na tablecie na kanapie, wystarczy, że go odepnie od docka i weźmie ze sobą/do rąk, mając pewność, że akumulator jest naładowany.

Kiedy premiera?

Producent nie podał jeszcze konkretnej daty premiery tego urządzenia. Cały czas informuje, że gotowy produkt zostanie oficjalnie zaprezentowany w 2023 roku. Być może stanie się to już na konferencji I/O 2023 w maju, lecz równie dobrze gigant z Mountain View może to zrobić dopiero za rok, podczas kolejnej edycji wydarzenia Made by Google na jesień, poświęconemu nowościom sprzętowym.