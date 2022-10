Teraz Revolut pomoże ci wynająć cały dom

Revolut poszerza swoją ofertę usług pośrednictwa w wynajmie noclegów o nowy moduł. Teraz będzie można zarezerwować nie tylko pokój czy apartament, ale cały dom.

Revolut Noclegi z nową opcją

Revolut ma globalnie ponad 20 milionów klientów. Obecnie marka ta świadczy nie tylko usługi finansowe, ale także szereg innych, na przykład oferuje ubezpieczenia podróżne (w planach Premium i Metal), automatyczne dzielenie rachunków i sejfy grupowe, dla podróżujących w grupie. Oprócz tego umożliwia rezerwowanie noclegów wprost z aplikacji. Funkcja Noclegi nie tylko otwiera dostęp do obiektów wakacyjnych, hoteli i pensjonatów, ale także łączy się z cashbackiem, jeśli zdecydujemy się na rezerwację w jednym z obiektów.

Jak podaje fintech, do tej pory dzięki korzystaniu z Noclegów, klienci otrzymali z powrotem ok. 10 milionów złotych, w tym ok. 400 tysięcy złotych klientom z Polski. Biorąc pod uwagę średni wydatek na pobyt, kwota cashbacku wynosiła ok. 43 funtów (227 złotych).

Firma ogłosiła, że wchodzi teraz na rynek wynajmu domów. To dobra opcja, jeśli wyjeżdżamy na wakacje całą rodziny lub po prostu planujemy gdzieś pobyt dla większej liczby osób.

Rynek turystyczny zmienia się dynamicznie podążając w ślad za budżetem i potrzebami klientów. Od końca pandemii obserwujemy zwiększoną mobilność klientów, którzy gotowi są testować nowe rozwiązania. W cenie są oferty tanie i dopasowane do specyfiki wyjazdu. Dlatego, poszerzamy ofertę – prócz hoteli, apartamentów i hosteli, klienci będą mogli wybierać spośród setek tysięcy prywatnych domów na wynajem. Christopher Guttridge, General Manager, Lifestyle Products w Revolut

W wypadku nowej odsłony usługi Revolut Noclegi także można liczyć na cashback do 4% zapłaty. Najwyższy cashback wypłacany jest w planie Metal.

Jak wynająć dom przez Revoluta?

To akurat proste. Po otwarciu platformy Noclegi przez ekran główny lub sekcję Centrum (Hub), wybieramy termin i lokalizację. Następnie, można zapoznać się z dostępnymi ofertami domów na wynajem przez wyszukiwarkę. Opcje filtrów obejmują m.in. domy przyjazne zwierzętom, lub posiadające stanowisko do pracy zdalnej. Po dokonaniu wyboru, rezerwacja i płatność to przysłowiowe 1 kliknięcie.

Czy taka opcja będzie dla Polaków korzystna? Jak podaje fintech, w okresie czerwiec-sierpień b.r. za granicę wyjechało blisko 600 tysięcy polskich klientów Revolut (+72% r/r) wydając w tym czasie 1227 mln złotych (+78% r/r). Najczęściej wybierali oni wyjazd do Włoch, Chorwacji i Hiszpanii. Na okres wrzesień-listopad b.r., najwięcej rezerwacji z pomocą funkcji Nocelgi przypadło na: Warszawę, Gdańsk, Rzym, Wiedeń, Kopenhagę, Pragę, Berlin, Wenecję, Bangkok i Nowy Jork. Wygląda więc na to, że chętnych na możliwość łatwej rezerwacji noclegu przez aplikację, raczej nie zabraknie.