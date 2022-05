Google Keep dostaje podstawową funkcję… po prawie 10 latach istnienia

Jasne, Google ma czasem swoje tempo we wprowadzaniu nowości do swoich aplikacji. Ale czekać prawie 10 lat na udostępnienie jednej z – wydawałoby się – podstawowych funkcji? Nawet jak na Google to sporo.

Google Keep doczeka się zmian

Google Keep to jedna z najpopularniejszych aplikacji do robienia notatek ever. Jak wynika ze statystyk sklepu Google Play, tylko na system Android pobrano ją już ponad miliard razy. Od premiery w 2013 roku nie zmieniła się jednak zanadto. W założeniu, miał to być prosty program do tworzenia wręcz minimalistycznych notatek i list – i trzeba przyznać, że Google bardzo mocno trzymało się tego stylu.

W przeciwieństwie do takich aplikacji jak Notatki Samsung czy OneNote od Microsoftu, Google Keep nigdy nie obsługiwało formatowania tekstu. Nie było żadnej możliwości pogrubienia wybranych słów czy podkreślenia ich w jakikolwiek sposób. Teraz się to zmieni.

Redaktorzy 9to5google, szperający w kodzie najnowszego wydania Google Keep zauważyli, że gigant technologiczny może pracować nad dodaniem narzędzi do formatowania tekstu w swojej małej aplikacji. Wersja 5.22.182.00 zawiera ikony podobne do tych widocznych w Dokumentach, Arkuszach i Prezentacjach Google, tyczących się możliwości włączenia stylu tekstu – pogrubienia, pisania kursywą i podkreślenia.

Należy wspomnieć, że nowych opcji nie da się w żaden sposób aktywować, nawet po zainstalowaniu najnowszej wersji Google Keep. Deweloper zapewne włączy ją w odpowiednim momencie. Czekamy zatem- wszak aplikacja Google z pewnością zainstalowana jest na sporej części Waszych smartfonów!