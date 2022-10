Nowy iPad Pro już oficjalnie. Mocny procesor i wysoka cena

Firma z Cupertino zaprezentowała nową generacją swoich topowych tabletów. iPad Pro 2022 nie przynosi znaczących zmian, ale jego cena jest znacząco wyższa od poprzednika. Cóż, tanio to już było.

Reklama

Bez naprawdę dużych zmian

Zgodnie z wcześniejszymi przeciekami, Apple nie zdecydowało się na październikową konferencję. Zamiast tego nowe urządzenia zostały zaprezentowane wyłącznie w formie opublikowanych informacji prasowych. Najwidoczniej liczba nowości jest zbyt mała, aby chwalić się sprzętem podczas większego wydarzenia.

Wśród nowych urządzeń wprowadzonych przez zespół Tima Cooka znalazły się iPady Pro. Na pierwszy rzut oka wyglądają jak ich bezpośredni poprzednicy – design i rozmiary są niemal identycznie. Nie powinno to jednak dziwić, bowiem obecne wzornictwo zadebiutowało dość niedawno, czyli należy spodziewać się, że Apple szybko z niego nie zrezygnuje.

iPad Pro 2022 dostępny jest w dwóch podstawowych wariantach, różniących się przekątną ekranu – 11 i 12,9 cali. Co więcej, ekran Liquid Retina XDR z technologią podświetlania mini-LED wciąż dostępny jest tylko w większym modelu. Jeśli chodzi o rozdzielczość, to mniejszy iPad Pro zapewnia 2388 na 1668 pikseli

przy 264 pikselach na cal (ppi), a większy to 2732 na 2048 pikseli

przy 264 pikselach na cal (ppi).

Wypada jeszcze wspomnieć, że 11-calowy iPad oferuje maksymalną jasność SDR na poziomie 600 nitów, a większy jasność XDR do 1000 nitów (1600 nitów szczytowo przy treściach HDR). W obu tabletach obsługiwany jest rysik Apple Pencil 2. generacji.

W środku znalazł się nowy procesor

Trzeba przyznać, że w zeszłym roku mieliśmy do czynienia z małą rewolucją. Otóż procesor Apple M1, znanych z komputerów firmy, trafił na pokład iPadów Pro. Nie będzie chyba żadnym zaskoczeniem, że w przypadku nowych modeli, Apple zastosowało taką samą politykę.

Tym razem nie mamy jednak małej rewolucji, ale wyłącznie ewolucję. Sercem jest układ Apple M2, znany chociażby z nowego MacBooka Air i będący tylko rozwinięciem procesora M1. Użytkownik, zależnie od wybranej wersji, otrzymuje 8 lub 16 GB RAM, a także od 128 GB do 2 TB na dane.

iPad Pro 2022 w wariantach obsługujących wyłącznie Wi-Fi zapewnia technologię Wi‑Fi 6E. Z kolei w przypadku modeli wspierających łączność komórkową otrzymujemy obsługę sieci 5G.

Na wysepce z tyłu znalazły się dwa aparaty. Pierwszy z nich to główny obiektyw mający 12 Mpix i przysłonę ƒ/1,8. Tuż obok niego umieszczony jest obiektyw ultraszerokokątny 10 Mpix z przysłoną ƒ/2,4 i polem widzenia 125 stopni. Mamy 2-krotny zoom optyczny i 5-krotny zoom cyfrowy, autofokus z funkcją Focus Pixels, inteligentny HDR 4 i możliwość nagrywania filmów w rozdzielczości 4K przy 60 kl./s. Jeśli chodzi o przednią kamerkę, to iPad Pro 2022 zapewnia obiektyw 12 Mpix z przysłoną ƒ/2,4.

iPad Pro 2022 – ceny i dostępność

Jak już wcześniej wspomniałem, tanio to już było… chociaż iPady Pro nigdy tak naprawdę do tanich nie należały. iPad Pro 2022 z ekranem 11 cali startuje od 5199 złotych, a model 12,9-calowy to już wydatek minimum 7199 złotych. Jeśli zdecydujemy się na wersję Wi‑Fi + Cellular, to ceny startują od odpowiednio 6199 i 8199 złotych. Oba tablety można już zamawiać, a wysyłki rozpoczną się 26 października bieżącego roku.

Dla porównania, 11-calowy poprzednik startował od 3899 złotych, a większy model w dniu debiutu był wyceniony na 5499 złotych.