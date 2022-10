realme Watch 3 Pro już w Polsce. To nie cena jest problemem

Najnowszy smartwatch realme doczekał się polskiej premiery. Jego ceny można się było spodziewać, ale braku jednej funkcji Polacy nie wybaczą mu nigdy.

realme Watch 3 Pro z polską ceną

Jeśli czekaliśmy na pojawienie się nowego zegarka realme w ofercie sklepów z elektroniką działających na terenie Polski, to dziś jest ten dzień. Watch 3 Pro pojawił się w sklepach w cenie 449 złotych. Można będzie go znaleźć w sieciach Media Expert, Media Markt, Komputronik, RTV Euro AGD, x-kom, a także w sklep-realme.pl oraz na realmeshop.pl.

Co oferuje ten zegarek? Sam projekt urządzenia może się podobać. Wyraźny i spory ekran AMOLED o przekątnej 1,78 cala (325 ppi) o odświeżaniu 50-60 Hz, dobrze prezentuje się w prostokątnej, wodoodpornej obudowie. Wearable będzie współpracować ze smartfonem na Androidzie, jak i iPhonem. Można za jego pośrednictwem prowadzić rozmowy telefoniczne (z opcją redukcji hałasu dźwięków w tle), i to nawet przez 10 godzin. Ogólny czas pracy może sięgać nawet 10 dni.

Wśród modułów, czujników i funkcji znajdziemy GPS (do 20 h ciągłego korzystania), monitorowanie pulsu, poziomu SpO 2 , śledzenie cyklu menstruacyjnego i możliwość wyboru jednego ze 110 trybów sportowych. Da się też sterować multimediami na sparowanym smartfonie czy wywołać spust migawki aparatu.

Jedynym poważniejszym zarzutem względem realme Watch 3 Pro jest brak NFC. Nie skorzystamy więc z płatności zbliżeniowych, co może być ostateczną ścianą, od której odbiją się potencjalni kupujący.

realme C33 oraz ładowarka samochodowa także w Polsce

Razem ze smartwatchem debiutował we wrześniu smartfon realme C33. To typowy budżetowiec o niewyszukanej specyfikacji, stworzony dla osób poszukujących niewymagającego finansowo daily drivera. Ma ekran o przekątnej 6,5 cala, procesor Unisoc T612 i baterię 5000 mAh, które zapewniają płynną pracę przez cały dzień.

Rzecz działa na Androidzie 12 i będzie występować w Polsce w jednej wersji pamięciowej – z 4 GB RAM i 64 GB miejsca na system i dane. W naszym kraju sprzedawane będą dwie wersje kolorystyczne: czarna i złota, przy czym ta druga dostępna będzie wyłącznie w sklepach Media Expert. Sugerowana cena to 799 złotych.

Do sprzedaży trafi także ładowarka samochodowa realme 33 W z metalową obudową. Wyposażono ją w dwa porty wyjściowe i obsługuje 3 protokoły ładowania: QC3.0, Dart oraz SUPERVOOC. Nada się więc bardzo dobrze do uzupełniania energii w smartfonach realme, OPPO, OnePlus, ale także innych marek. Wyceniono ją na 99 złotych. Dostępna jest w tych samych sklepach, co realme Watch 3 Pro oraz realme C33.

