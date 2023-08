Android 14 ułatwi korzystanie z łączności satelitarnej

Na rynku smartfonów co jakiś czas pojawiają się rewolucyjne nowości, które są szybko wdrażane przez kolejnych producentów. Takim najnowszym trendem w świecie mobilnym jest łączność satelitarna. Chociaż na razie można powiedzieć, że to jeszcze „egzotyka”, to jednak nowa wersja systemu Android ułatwi wysyłanie wiadomości przez łącza satelitarne.

Nowa wersja Androida sporo ułatwi

Łączność satelitarna, która ma być używana w sytuacjach awaryjnych, by umożliwić wysłanie wiadomości SOS, gdy użytkownik znajdzie się poza zasięgiem sieci komórkowej i Wi-Fi, stała się w zeszłym roku sporym hitem. Od czasu, gdy jako pierwszy w swoim smartfonie zaprezentował ją Huawei, ruszyła lawina producentów, którzy również pokazywali swoje urządzenia lub technologie związane z tym tematem. Warto przypomnieć, że chiński producent uprzedził Apple zaledwie o jeden dzień z prezentacją jego rozwiązania łączności awaryjnej w iPhone’ach 14. Deklarację wdrożenia takich rozwiązań złożył także Samsung, MediaTek oraz Qualcomm, który na targach CES 2023 zaprezentował Snapdragon Satellite.

Warto zauważyć, że nadal są to rozwiązania, które już trafiają bądź trafią do ograniczonej liczby użytkowników. Google chce jednak wszystkim, których smartfony będą sprzętowo wspierać tego typu komunikację, ułatwić korzystanie z niej. To wszystko dzięki nowości, która zostanie zaimplementowana w najnowszej wersji systemu Android. Co się zmieni?

Google już w zeszłym roku ogłosiło, że pracuje nad rozwiązaniami, które umożliwią łączenie z satelitami w Androidzie 14. Teraz pojawiły się informacje, że firma chce zmodyfikować swoją aplikację do wysyłania wiadomości tekstowych, która jest przez wielu użytkowników używana jako domyślna. Ma pojawić się w niej możliwość wysyłania wiadomości SOS z wykorzystaniem komunikacji satelitarnej. To dobra informacja, ponieważ oznacza ona, że nie będą potrzebne żadne dodatkowe aplikacje, by korzystać z takiej łączności w awaryjnych sytuacjach.

źródło: Twitter @MishaalRahman

Informator Mishaal Rahman, który na swoim profilu w serwisie X (Twitter) poinformował o zmianach w nowej wersji aplikacji, dodaje, że nie oznacza to, że kolejny smartfon Google z serii Pixel na pewno będzie obsługiwał łączność satelitarną, ponieważ wielu innych producentów używa Google Messages jako domyślnego programu do wysyłania wiadomości tekstowych.

Samsungowi w końcu się uda?

Przypomnijmy, że już we wrześniu zeszłego roku pojawiały się doniesienia, że Samsung Galaxy S23 obsłuży łączność satelitarną. Jak wiadomo, tak się nie stało. Co prawda w lutym 2023 roku południowokoreański producent ogłosił wprowadzenie nowej technologii modemu 5G NTN (Non-Terrestrial Networks), umożliwiającej dwukierunkową, bezpośrednią komunikację między smartfonami i satelitami, lecz do tej pory nie pojawiła się ona w żadnym z premierowych urządzeń marki.

Jak przekazuje serwis SamMobile, koreański minister Lee Jong-ho w rozmowie z redakcją Yonhap News powiedział, że „rodzime marki smartfonów mają uruchomić w przyszłym roku usługę, która przyniesie transmisję danych między telefonami 5G a satelitami”. Po tym, jak LG wycofało się z segmentu smartfonów, nietrudno zgadnąć, że chodzi właśnie o Samsunga.

Chociaż producent nie potwierdził tych informacji, to w sieci pojawiają się doniesienia sugerujące, że nowy flagowiec marki – Galaxy S24, który ma oficjalnie zadebiutować w pierwszym kwartale 2024 roku, będzie pierwszym modelem Samsunga, który obsłuży komunikację satelitarną. Tutaj trzeba zauważyć, że mimo iż m.in. Galaxy S23, Galaxy Z Flip 5 i Galaxy Z Fold 5 zostały wyposażone w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 umożliwiający łączenie się z satelitami LEO, producent nie zdecydował się na uruchomienie tej formy komunikacji w swoich smartfonach.