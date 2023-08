Czekasz na Xiaomi 13T? Mamy same dobre wieści

Premiera nowych high-endów Xiaomi zbliża się coraz większymi krokami – spodziewamy się jej już 1 września 2023 roku. Choć to dopiero za niewiele ponad tydzień, wiemy już, co zaoferują i ile mają kosztować w Europie.

Specyfikacja Xiaomi 13T ujawniona przed oficjalną premierą

Niedawno poznaliśmy specyfikację techniczną Xiaomi 13T Pro. Nie musieliśmy długo czekać na przedpremierowe ujawnienie listy parametrów modelu bez dopisku „Pro” w nazwie. Jeśli drażni Was to, że wersje „Pro” czy „Ultra” najczęściej są znacznie lepiej wyposażone od wariantów podstawowych, to mamy dla Was dobre wiadomości.

Według serwisu Dealabs, który wcześniej ujawnił specyfikację Xiaomi 13T Pro, a teraz również modelu 13T, oba modele mają cechować się identycznymi parametrami. Jedynymi różnicami pomiędzy nimi mają być ilość pamięci operacyjnej i masowej oraz procesor. Wersja podstawowa zaoferuje bowiem odpowiednio 8 GB i 256 GB wraz z MediaTekiem Dimensity 8200-Ultra, podczas gdy wariant z dopiskiem „Pro” aż 16 GB i 1 TB z MediaTekiem Dimensity 9200+.

Na pokładzie obu modeli znajdzie się zaś 6,67-calowy wyświetlacz CrystalRes AMOLED o rozdzielczości 2712×1220 pikseli (446 ppi; proporcje 20:9) z funkcją adaptacyjnego odświeżania obrazu od 30 do 144 Hz oraz wsparciem dla 100% DCI-P3, 10-bitowej głębi koloru, jasnością szczytową na poziomie 2600 nitów i współczynnikiem kontrastu 5000000:1.

Xiaomi 13T ma wyglądać dokładnie tak samo jak model 13T Pro (źródło: MySmartPrice)

Oba smartfony zaoferują również podobne aparaty. Na przodzie 20 Mpix z ekwiwalentem ogniskowej 26 mm, pikselami wielkości 0,8 μm i przysłoną f/2.2, podczas gdy na tyle:

główny 50 Mpix (Sony IMX707) z pikselami wielkości 1,22 μm (2,44 μm po połączeniu 4 w 1), ekwiwalentem ogniskowej 24 mm, przysłoną f/1.9, siedmioma soczewkami i optyczną stabilizacją obrazu,

teleobiektyw 50 Mpix z ekwiwalentem ogniskowej 50 mm, przysłoną f/1.9 i pięciosoczewkowym obiektywem oraz 2x zoomem optycznym,

12 Mpix z pikselami wielkości 1,12 μm, ekwiwalentem ogniskowej 15 mm, przysłoną f/2.2 i obiektywem ultraszerokokątnym.

Smartfony umożliwią nagrywanie wideo maksymalnie w rozdzielczości 4K w 30 klatkach na sekundę, a do tego oddadzą do dyspozycji użytkowników m.in. Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, NFC, czytnik linii papilarnych i dual SIM. Oba będą miały zainstalowany fabrycznie system Android 13 i akumulatory o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 120 W (przez port USB-C).

9 Ocena 9.2 Ocena

Zarówno Xiaomi 13T, jak i 13T Pro mają mieć certyfikat IP68 i wymiary 162,2×75,7×8,49 mm, ale ten pierwszy będzie ważył 197 gramów, zaś drugi już 206 gramów. Oba smartfony trafią do sprzedaży w Europie w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i niebieskiej.

Xiaomi 13T (Pro) / źródło: MySmartPrice

Ile będą kosztowały nowe smartfony Xiaomi w Europie?

Serwis Dealabs podaje przedpremierowo, że Xiaomi 13T ma kosztować 549 funtów/649 euro (równowartość ~2900 złotych), zaś model 13T Pro – 699 funtów/999 euro. W drugim przypadku widać ogromną różnicę (~3650/4450 złotych), zatem nie można wykluczyć, że wkradł się tutaj błąd, ponieważ wydaje się ona wręcz nierealna, gdy ceny Xiaomi 13T w funtach i euro są podobne.

Na szczęście już wkrótce przestanie to być tajemnicą, ponieważ jak zostało wspomniane, premiery Xiaomi 13T i 13T Pro spodziewamy się już 1 września 2023 roku. Oba smartfony naturalnie powinny być też dostępne w Europie. Niewykluczone, że wraz z nimi producent oficjalnie wprowadzi do Europy opaskę Xiaomi Smart Band 8, która w Polsce ma kosztować 199 złotych (można ją już nawet zamawiać).