Android 14 rozprawi się z irytującymi reklamami

Można powiedzieć, że w dzisiejszych czasach treści reklamowe stały się niemal wszechobecne. Spotykamy je nie tylko w prawie każdym serwisie internetowym, ale także w aplikacjach. Często pełnoekranowe reklamy pojawiające się podczas korzystania z apki mogą naprawdę mocno wyprowadzić z równowagi. Bardzo możliwe jednak, że najnowsza wersja Androida pozwoli się z nimi rozprawić.

Nigdy więcej pełnoekranowych reklam?

Przyzwyczailiśmy się już do tego, że w każdej możliwej sytuacji jesteśmy bombardowani treściami reklamowymi. Nie jest istotne, czy idziemy ulicą, jedziemy samochodem słuchając radia, czy po prostu korzystamy aplikacji na swoim smartfonie. Reklamy są po prostu wszędzie. Zirytowani tym faktem użytkownicy często sięgają po pomoc programów, które mają za zadanie blokować reklamy na stronach internetowych. Nie wszystkim się to jednak podoba, ponieważ np. serwis YouTube testuje możliwość ograniczenia korzystania przez internautów z blokerów reklam.

Mimo tego, że w wielu przypadkach ich pojawianie się jest w pełni zrozumiałe, ponieważ ich oglądanie to „nasza zapłata” za darmowe korzystanie z aplikacji lub serwisu, to jednak wiele z nich potrafi skutecznie „podnieść ciśnienie”. Do takiej grupy z pewnością można zaliczyć reklamy pełnoekranowe, które zakrywają całą aplikację, z której korzystamy.

To nie jest najgorsze w tego typu treściach. Najczęściej są one skonstruowane w taki sposób, by nie dało się zamknąć ich od razu, ale dopiero po zakończeniu odtwarzania filmiku reklamowego, bądź po upływie określonej ilości czasu. Taka forma działań marketingowych może być naprawdę irytująca. Jest jednak nadzieja, że Android 14 pozwoli w znaczącym stopniu je ograniczyć.

Takie zmiany w Androidzie spodobają się użytkownikom

Niedawno informowaliśmy Was o tym, że w systemie Android może pojawić się funkcja znana do tej pory jedynie z urządzeń Apple, która zapewnia możliwość tworzenia ekosystemu ułatwiającego współpracę pomiędzy sprzętami tego producenta. Teraz natomiast w sieci zrobiło się głośno o tym, że Android 14 ułatwi pozbycie się irytujących reklam.

Informator Mishaal Rahman poinformował we wpisie na platformie X, że nadchodząca wersja systemu Android pozwoli użytkownikom na odebranie aplikacjom uprawnienia USE_FULL_SCREEN_INTENT, które jest wykorzystywane do wysyłania powiadomień pełnoekranowych, będących najczęściej po prostu nachalnymi reklamami. Może to prawdopodobnie funkcjonować dokładnie tak samo, jak np. odebranie apce uprawnień dostępu do lokalizacji. To bardzo dobra wiadomość dla użytkowników, ponieważ oznacza, że w łatwy sposób będzie można pozbyć się tej irytującej formy marketingowej.

Źródło: X @MishaalRahman

Okazuje się jednak, że to nie wszystko. Rahman podzielił się także informacją, że oprócz umożliwienia użytkownikom swobodnego włączania i wyłączania uprawnień, Google nie będzie również domyślnie udzielać takiego pozwolenia aplikacjom pobranym z Google Play. Ma to nastąpić już w tym roku.

Od tej reguły będą jednak pewne wyjątki. Takie uprawnienie jest konieczne do poprawnego działania programów służących do wykonywania połączeń lub ustawiania alarmów. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że ta zasada nie będzie zbyt łatwa do obejścia i nagle nie okaże się, że niemal każda apka w sklepie Google Play może spełniać właśnie takie funkcje.