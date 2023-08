Rosjanie tworzą smartfon z własnym systemem operacyjnym

Na rynku smartfonów jest naprawdę tłoczno i czasem trudno połapać się w liczbie premier i doniesień, ze względu na ilość produkowanych modeli. Można jednak powiedzieć, że większość z nich nie wyróżnia się z tłumu. Inaczej jest w tym przypadku. Rosjanie tworzą bowiem smartfon, który będzie mógł pochwalić się własnym, rosyjskim systemem operacyjnym. Co o nim wiemy?

Rosyjski smartfon, rosyjski system

Jak powszechnie wiadomo, w związku z wojną, którą Rosja rozpoczęła w Ukrainie, na Moskwę zostały nałożone różnego rodzaju sankcje. Niektóre z nich odcięły dostęp do zachodnich oraz azjatyckich technologii, również od nowych modeli urządzeń mobilnych. Prawdopodobnie to właśnie dlatego Rosjanie zdecydowali się, że wyprodukują własny smartfon, który będzie pracował na autorskim systemie operacyjnym. Co już o nim wiadomo?

Zdjęcia oraz informacje dotyczące urządzenia, które będzie nosić nazwę R-FON (lub w oryginalnym zapisie Р-ФОН), pojawiły się na Telegramie. Zostały opublikowane na profilu APPSIM (Stowarzyszenia Profesjonalnych Użytkowników Sieci Społecznościowych i Komunikatorów). Dzięki temu mogliśmy poznać kluczowe elementy specyfikacji oraz wygląd smartfona.

Sporym zaskoczeniem jest z pewnością fakt, że nie będzie to urządzenie działające w oparciu o „klasyczną wersję” systemu operacyjnego Android. Zamiast niego na pokładzie pojawić ma się oprogramowanie o nazwie ROSA. To autorskie rozwiązanie producenta, które ma zostać (podobnie jak Android) oparte na systemie Linux. Póki co nie wiemy o nim zbyt wiele, jednak w sieci pojawiły się informacje o tym, że rosyjski system ma być kompatybilny z aplikacjami znanymi z Androida.

Co R-FON zaoferuje użytkownikom?

Zacznijmy od designu, który nie zaskakuje, bo R-FON wygląda jak typowy chiński smartfon ze średniej półki cenowej. Mamy tutaj do czynienia z płaskim wyświetlaczem z niewielkimi ramkami oraz jednolitym tylnym panelem, na którym – oprócz sporej wielkości wyspy aparatów – pojawiła się nazwa modelu i logo producenta.

Motorem napędowym smartfona zostanie procesor MediaTek Helio G99. Do tego rosyjski producent ma zaserwować swoim klientom 8 GB RAM oraz 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Wiadomo jeszcze, że główny aparat będzie mógł pochwalić się 50 Mpix matrycą. Za dostarczanie energii do podzespołów odpowiedzialność weźmie zaś 5000 mAh akumulator.

Smartfon zaoferuje jeszcze czytnik linii papilarnych zaszyty w przycisku po prawej stronie, złącze audio 3,5 mm, dual SIM oraz moduł NFC. Niecodziennie wygląda za to zawartość pudełka, w którym dostarczony zostanie R-FON. Oprócz samego urządzenia znajdzie się w nim przezroczyste etui, ładowarka, kabel USB typu C oraz słuchawki przewodowe.

Nie jest jeszcze znana ani cena, ani dokładna data premiery tego sprzętu. Wiadomo jedynie, że R-FON ma zadebiutować na rosyjskim rynku w 2024 roku.