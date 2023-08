Fajna promocja: kupujesz tablet, dostajesz przydatne akcesoria w prezencie

Sam tablet może być bardzo użytecznym urządzeniem, jednak dzięki dedykowanym akcesoriom można „wycisnąć” z niego znacznie więcej. Nowa promocja Lenovo Wam to umożliwi, bo dzięki niej dostaniecie przydatne na co dzień dodatki do Tab M10 Plus (3. generacji).

Kupujesz sam tablet Lenovo, dostajesz znacznie więcej

Tablet może się Wam przydać w wielu sytuacjach. Możecie używać go do oglądania filmów i seriali oraz zabawy, ale też jako narzędzie do pracy i nauki. Dedykowane akcesoria mogą się przydać w każdej sytuacji, a dzięki nowej promocji Lenovo otrzymacie je w prezencie. Co dokładnie? Etui Lenovo Folio Case z funkcją stojaka i rysik Lenovo Active Pen 3.

źródło: Lenovo

Co należy zrobić, aby zyskać wspomniane akcesoria? W pierwszej kolejności kupić tablet Lenovo Tab M10 Plus (3. generacji) w okresie od 21 sierpnia do 30 września 2023 roku. Co jednak tutaj jest ważne: trzeba to zrobić w sklepie, który bierze udział w tej akcji. Na liście znajdują się Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, Morele, Sferis, NEONET, eLenovo.pl, Delkom, Komputronik i x-kom.

Kiedy już kupicie tablet w jednym z ww. sklepów, musicie w ciągu 14 dni wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie lenovopolska.pl/promocja-m10plus. Lenovo wymaga, aby załączyć w nim zdjęcie lub skan wyciętego z pudełka kodu kreskowego. Podobne wymagania stawia często Samsung – ma to zapobiec wyłudzeniom. W ten sposób bowiem uniemożliwia się zwrot urządzenia po zawnioskowaniu o zwrot czy gratisy jak w tym przypadku.

9 Ocena

Po poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i pozytywnej weryfikacji otrzymacie formularz nagrodzonego uczestnika, który musicie wypełnić i odesłać, ponieważ to właśnie w nim podacie adres, na który zostaną wysłane etui i rysik jako prezent za zakup tabletu Lenovo Tab M10 Plus (3. generacji).

Możecie otrzymać jeszcze jeden prezent od Lenovo

Oprócz etui i rysika Lenovo dorzuca do tabletu również usługę Lenovo Accidental Damage Protection One (ADP One) za darmo na dwa lata. Aby ją otrzymać, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie lenovopolska.pl/adp. Niniejsza usługa gwarantuje jedną darmową naprawę lub wymianę tabletu w czasie dwuletniej ochrony liczonej od daty aktywacji.