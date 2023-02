MediaTek Dimensity 7200 wysoko podnosi poprzeczkę. Trafi do smukłych smartfonów, które zachwycą klientów możliwościami

Dimensity 7200 to pierwszy procesor MediaTeka z serii Dimensity 7000. Mimo że nie jest to flagowy układ, trafi do smartfonów, które mogą zachwycić klientów swoim designem i możliwościami. Kiedy na rynku pojawią się pierwsze urządzenia z tym SoC na pokładzie?

Procesor MediaTek Dimensity 7200 – specyfikacja

Logika podpowiada, że skoro to pierwszy SoC z tej serii, to powinien się on nazywać Dimensity 7000. Mogłoby to jednak sugerować, że pozostaje on „w tyle” za najnowszymi Dimensity 8200 i Dimensity 9200, podczas gdy tak nie jest, ponieważ podobnie jak one Dimensity 7200 jest produkowany z wykorzystaniem 4-nm procesu technologicznego (dokładniej drugiej generacji, tak samo jak flagowy Dimensity 9200).

Producent informuje, że najnowszy SoC jest idealny do ultra cienkich konstrukcji w różnych formach, co wskazuje, że potencjalnie może trafić też do składanych smartfonów. Jego CPU składa się z dwóch rdzeni Arm Cortex-A715 o częstotliwości taktowania do 2,8 GHz i sześciu Arm Cortex-A510, których maksymalnego zegara już nie podano. Pracę procesora wspiera także wbudowana jednostka APU 650 (5. generacja), która maksymalizuje wydajność zadań AI i przetwarzania AI-fusion.

Według zapewnień producenta, seria Dimensity 7000 została stworzona dla mobilnych graczy i entuzjastów fotografii, którzy szukają niedrogiego sposobu na maksymalne wydłużenie czasu pracy baterii w swoich telefonach bez oszczędzania na wydajności. Z myślą o graczach zaimplementowano technologię HyperEngine 5.0, która dostarcza Variable Rate Shading na bazie sztucznej inteligencji. Ponadto układ graficzny Arm Mali G610 wspiera szybkie czasy reakcji i utrzymuje wysoką liczbę klatek na sekundę.

Jeżeli zaś chodzi o fotografię, nowy Dimensity 7200 wykorzystuje technologię MediaTeka Imagiq 765 i 14-bit HDR-ISP oraz obsługuje aparaty o rozdzielczości nawet 200 Mpix. Ponadto zapewnia wsparcie dla nagrywania wideo 4K HDR oraz dwoma aparatami w rozdzielczości Full HD jednocześnie. Tutaj producent podkreśla, że rejestrowane filmy będą ostre dzięki technologii autofokusa obejmującego wszystkie piksele.

Podczas korzystania z aparatu w miejscach, gdzie jest mniej światła i w nocy wykorzystana zostanie zaś wbudowana w chipset technologia redukcji szumów z kompensacją ruchu. Do tego również w tym obszarze użytkownik otrzyma wsparcie ze strony APU w postaci dodatkowych funkcji wykorzystujących sztuczną inteligencję, takich jak upiększanie w czasie rzeczywistym.

źródło: MediaTek

MediaTek Dimensity 7200 obsłuży też wyświetlacze o rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 144 Hz, pamięci RAM LPDDR4x i LPDDR5 oraz flash UFS 3.1, a także łączność WiFi 6E i Bluetooth 5.3. Oczywiście nie zabrakło również wsparcia dla technologii 5G SA i NSA – według deklaracji producenta szczytowa prędkość pobierania sięga 4,7 Gbit/s. Dodatkowym udogodnieniem jest obsługa 2CC Carrier Aggregation, Dual 5G SIM i dual VoNR.

Kiedy na rynku pojawią się pierwsze smartfony z procesorem MediaTek Dimensity 7200?

Tajwańczycy poinformowali, że pierwsze urządzenia z tym SoC zadebiutują na rynku globalnym już w pierwszym kwartale 2023 roku, czyli do końca marca. Niewykluczone, że pojawią się one też na targach MWC 2023 w Barcelonie, które rozpoczną się 27 lutego br.