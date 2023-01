Łączność satelitarna w smartfonach z Androidem stanie się standardem

Możliwe, że za kilkanaście lat rok 2023 będzie nazywany przez fanów technologii „rokiem łączności satelitarnej w smartfonach”. Podczas targów CES 2023 Qualcomm oraz Bullitt zaprezentowali nowości, które mogą wkrótce odmienić rynek telefonii komórkowej.

Qualcomm zapowiada „prawdziwą globalną łączność”

Snapdragon Satellite to pierwsze na świecie rozwiązanie oparte na dwustronnej komunikacji satelitarnej dedykowane smartfonom. Technologia zapewni zasięg i łączność w każdym zakątku świata w urządzeniach, które pojawią się na rynku z flagowym układem mobilnym firmy – Snapdragon 8 Gen 2. Trzonem technologii są systemy Snapdragon 5G Modem-RF oraz operacyjna sieć satelitów Iridium, z którym Qualcomm zawarł umowę. Rozwiązanie dedykowane smartfonom wykorzystuje odporne na warunki atmosferyczne pasmo L (z tego pasma korzystają m.in. satelitarne systemy nawigacyjne GPS, Galileo czy GLONASS) do komunikacji uplink oraz downlink (kolejno do oraz z satelity).

Snapdragon 8 Gen 2 (fot. Qualcomm)

Iridium jest dumne z oferowania łączności satelitarnej wspieranej przez Snapdragon Satellite dla smartfonów premium. Nasza sieć została skrojona pod tę usługę – nasze zaawansowane satelity LEO obejmują działaniem każdą część globu i wspierają połączenie o niskim opóźnieniu oraz niskim zapotrzebowaniu na energię. To rozwiązanie przygotowane pod usługi oferowane przez lidera w branży – Snadpragon Satellite. Codziennie miliony osób polega na naszej łączności i oczekujemy kolejnych milionów dzięki smartfonom wspieranym przez Snapdragon Satellite. Matt Desch, Prezes Iridium

W ramach współpracy dwóch amerykańskich przedsiębiorstw satelitarna komunikacja alarmowa może zostać wprowadzona w niektórych regionach w smartfonach wyposażonych we flagowy układ Snapdragon 8 Gen 2 w drugiej połowie 2023 roku.

Bullitt – wyróżnienie za innowacyjność

Choć nigdy nie widzieliście smartfona z logo Bullitt, to wiedzcie, że nie jest to firma znikąd o zerowym doświadczeniu. Przedsiębiorstwo projektuje, produkuje oraz zajmuje się sprzedażą m.in. smartfonów we współpracy z globalnymi markami – Caterpillarem, Motorolą czy Land Roverem. Nie są to oczywiście typowe, kruche telefony, tylko sprzęt, który musi wytrzymać pracę w trudnych warunkach. Tym razem Brytyjczycy zaprezentowali na targach CES 2023 usługę komunikacji satelitarnej, która ma zostać udostępniona komercyjnie w pierwszym kwartale 2023 roku.

Bullit opracował własne oprogramowanie oraz komponenty usługowe, które są w stanie zapewnić komunikację tekstową za pomocą aplikacji OTT (over-the-top), której obsługa nie powinna stanowić dla nikogo problemu. Usługa jest zwieńczeniem dwóch lat współpracy z partnerami o najbardziej zaawansowanej technologii w dziedzinie NTN (non-terrestrial network), w tym z MediaTekiem, Focus Point International oraz Skylo.

Motorola Defy 2021 (źródło: Motorola)

Bullitt oraz wspomniana wyżej Motorola potwierdzili, że następny smartfon z serii Defy będzie pierwszym urządzeniem wspierającym usługę wiadomości satelitarnych.

Motorola, ikoniczna marka w przemyśle komunikacyjnym, zawsze stała na czele identyfikacji nowych technologii, które stają się branżowym standardem. Jesteśmy podekscytowani ogłoszeniem, że następne urządzenie z rodziny Motorola Defy będzie pierwszym sprzętem zawierającym technologię dwukierunkowej komunikacji tekstowej Bullitt i zaoferuje klientom Motoroli najbardziej zaawansowaną i niezawodną łączność w smartfonie na świecie. Richard Wharton, współzałożyciel Bullitt Group

Choć iPhone 14 oraz Huawei Mate 50 Pro korzystają już z rozwiązań satelitarnych, dopiero technologie pokazane przez Qualcomma oraz Bullitta sugerują, że wkrótce będziemy świadkami rewolucji komunikacyjnej. Oczywiście najpierw skorzystają z tego ludzie kupujący smartfony z najwyższej półki, ale niewątpliwie łączność satelitarna będzie upowszechniać się z roku na rok.