GoPro Hero 12 Black zaoferuje niewiele więcej od poprzednika

Kamery sportowe to sprzęt, który cieszy się sporą popularnością. W sieci pojawiły się informacje o tym, że marka GoPro ma wkrótce zaprezentować nową kamerę GoPro Hero 12 Black. Przed oficjalnym wprowadzeniem na rynek poznaliśmy kilka szczegółów dotyczących jej specyfikacji. Czy nowy model to tylko kosmetyczne zmiany w porównaniu do poprzednika?

Co zaoferuje GoPro Hero 12 Black?

Wszyscy, którzy spodziewali się rewolucji w tej edycji kamery sportowej GoPro, z pewnością będą zawiedzeni, ponieważ model Hero 12 Black ma niewiele różnić się od swojego poprzednika, który zadebiutował we wrześniu 2022 roku. Można powiedzieć, że zmiany będą jedynie kosmetyczne.

Chociaż wcześniejsze doniesienia sugerowały, że nowy model zostanie wyposażony w większą, 1-calową matrycę, najnowsze informacje wskazują, że na pokładzie nowej kamery sportowej znajdzie się dokładnie ten sam sensor, co w GoPro Hero 11 Black. Mowa więc matrycy o rozmiarze 1/1,9 cala, która umożliwi wykonywanie fotografii o rozdzielczości 27 Mpix i nagrywanie wideo w maksymalnej jakości 5,3K przy 60 klatkach na sekundę. Możliwe będzie też nagrywanie filmów w 8- lub 10-bitowej technologii. Na pokładzie ma pojawić się także nowa wersja technologii, zapewniającej stabilizację obrazu – HyperSmooth 6.0.

Wszystko wskazuje na to, że nie sprawdziły się również przewidywania dotyczące pojawienia się w GoPro Hero 12 Black bezramkowego wyświetlacza. Według grafik oraz informacji opublikowanych przez portal WinFuture, urządzenie zaoferuje identyczne wyświetlacze jak poprzednik, tj. o przekątnych 2,27 cala i 1,4 cala. Ponadto pojemność akumulatora nadal wynosić ma 1720 mAh, jednak czas pracy kamery na jednym ładowaniu ma zostać poprawiony. W najwyższej rozdzielczości urządzenie będzie mogło osiągnąć do 70 minut pracy, a na najniższych ustawieniach, czyli Full HD i 30 klatek na sekundę, nawet ponad 150 minut.

GoPro Hero 12 Black (źródło: WinFuture)

W GoPro Hero 12 Black pojawić mają się znane z poprzednich generacji funkcje, takie tak HyperView, Horizon Lock czy HyperSmooth AutoBoost. Mówi się również, że konstrukcja urządzenia może zapewnić wodoodporność do głębokości 10 metrów. Jeszcze jedną, widoczną zmianą, jest to, że obudowa kamery nie jest już jednolicie ciemnoszara, ale pojawiły się na niej małe, kolorowe plamki. To skutek tego, że materiał, z którego została wykonana, pochodzi z recyklingu.

Kiedy premiera i jaka cena?

Najpierw warto przypomnieć, ile w dniu swojej premiery kosztował poprzednik modelu, o którym mowa w tym artykule. GoPro Hero 11 Black trafił do sprzedaży na początku września 2022 roku i wówczas jego cena wynosiła, za podstawowy model, 2699 złotych. Jak ma być w przypadku nowej edycji?

Według nieoficjalnych informacji GoPro Hero 12 Black zostanie zaprezentowany w podobnym czasie, co jego poprzednik, ponieważ mówi się o premierze 13 września 2023 roku, czyli już całkiem niedługo. Cena nowej edycji może zostać utrzymana na bardzo podobnym, a nawet takim samym poziomie, co w przypadku poprzednika, gdyż kamera ma kosztować 449,99 euro, czyli równowartość ~2010 złotych. Po trafieniu na nasz rynek jej cena jednak z pewnością nieco wzrośnie i nie będzie to przelicznik 1:1 z ceny w euro.