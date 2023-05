eSIM w Plusie również na smartwatchach. Jest jednak zła wiadomość

Plus wdrożył technologię eSIM w sierpniu 2021 roku, ale do tej pory była ona dostępna wyłącznie na smartfonach. Od teraz cyfrową kartę SIM tego operatora będzie można dodać również na smartwatchach, aczkolwiek jest też zła wiadomość.

eSIM w Plusie dostępne również na smartwatchach

Według „jeszcze nieoficjalnych informacji”, przekazywanych przez serwis GSMOnline, Plus umożliwi korzystanie z eSIM na wybranych smartwatchach. Co zaskakujące, na liście nie ma żadnego Apple Watcha – lista wspieranych zegarków prezentuje się następująco:

Smartwatche z eSIM Plusa umożliwią przeprowadzanie rozmów głosowych oraz obsłużą SMS-y i MMS-y, jednak jest jeden, istotny haczyk. Według informacji, podawanych przez serwis GSMOnline, na zegarku nie będzie można korzystać z tego samego numeru telefonu, co na smartfonie – konieczny ma być zakup nowego abonamentu lub oferty na kartę.

To zaskakujące i wymagać będzie ustawienia przekierowania połączeń głosowych z numeru na smartfonie na numer w smartwatchu. Przekierowania nie zadziałają jednak w przypadku SMS-ów i MMS-ów. Ponadto należy wiedzieć, że w zegarkach Samsunga połączenia wykonywane mają być wyłącznie za pośrednictwem technologii VoLTE.

eSIM w Plusie na smartwatchach – czekamy na potwierdzenie

Jak zostało wspomniane, są to nieoficjalne informacje. Zwróciliśmy się do biura prasowego Plusa z prośbą o odniesienie się do tych rewelacji. Niewykluczone, że przywołane niedogodności wynikają z faktu, że eSIM na smartwatchach nie zostało oficjalnie wdrożone i finalnie użytkownicy będą mogli korzystać z tego samego numeru również na zegarkach, podobnie jak ma to miejsce w Orange i T-Mobile.

Ponadto zaskakuje brak wsparcia dla smartwatchy Apple, choć może to być powiązane z faktem, że Plus nie sprzedaje Apple Watchy, aczkolwiek mimo wszystko jego klienci mają prawo oczekiwać możliwości korzystania z eSIM na swoich zegarkach, skoro operator zaczął sprzedawać iPhone’y.

Jeżeli jednak informacje, podawane przez serwis GSMOnline, się potwierdzą, to na Plusa z pewnością spadnie fala krytyki. Niestety, uzasadnionej, bowiem eSIM na smartwatchach w niniejszej formie nie zapewni takiej wygody jak eSIM na zegarkach w Orange i T-Mobile.