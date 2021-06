Smartwatche Huawei Watch 3 (Pro) już w Polsce! Wraz z nimi debiutują słuchawki FreeBuds 4 i odświeżone laptopy Matebook 13 i Matebook 14

Dzisiejsze przedpołudnie przyniosło nam polską premierę nowości Huawei, zaprezentowanych globalnie jakiś czas temu. Poznaliśmy ceny i daty dostępności zegarków z serii Watch 3 – Huawei Watch 3 i Huawei Watch 3 Pro oraz słuchawek Huawei FreeBuds 4, a także odświeżonych laptopów Matebook 14 i Matebook 13. Czas poznać wszelkie szczegóły.

Huawei Watch 3 i Huawei Watch 3 Pro – ze słuchawkami za złotówkę

Na temat samych smartwatchy nie będę się zbytnio rozpisywać, a to ze względu na fakt, że zrobiliśmy to już w osobnym wpisie. Pod tym linkiem przeczytacie szczegółowy opis obu modeli wraz z wyróżnieniem różnic pomiędzy nimi. Ja natomiast skupię się na ofercie przedsprzedażowej.

Reklama

Na początek musicie zapamiętać ważną datę – oferta przedsprzedażowa jest ważna od dziś, tj. 17 czerwca, do 8 lipca. W tym terminie, kupując jeden z wybranych, nowych smartwatchy Huawei, za symboliczną złotówkę otrzymacie słuchawki Huawei. W zależności od modelu są to:

w przypadku Huawei Watch 3: słuchawki Huawei FreeBuds 4i,

w przypadku Huawei Watch 3 Pro: słuchawki Huawei Freebuds Pro.

A jak przedstawiają się ceny smartwatchy Huawei z HarmonyOS?

Watch 3 Active: 1699 złotych,

Watch 3 Classic: 1799 złotych,

Watch 3 Pro Classic: 1999 złotych,

Watch 3 Pro Elite: 2399 złotych.

Huawei Watch 3 i Huawei Watch 3 Pro kupicie w Media Expert

Huawei Freebuds 4 – jaka cena w Polsce?

Najnowsze słuchawki Huawei to model douszny, nie dokanałowy, o czym warto pamiętać. Mimo wszystko jednak producent chwali się, że – poza jakością dźwięku – może się pochwalić również skutecznym ANC. Czy to znajdzie odzwierciedlenie w rzeczywistości, sprawdzimy niebawem w naszych testach.

Huawei Freebuds 4 zostały wycenione na 599 złotych, ale wyłącznie w przedsprzedaży – po 8 lipca będzie je można kupić za 699 złotych.

Krótkie przypomnienie specyfikacji Freebuds 4:

I niespodzianka – Huawei Matebook 14 2021 i Huawei Matebook 13 2021 w Polsce

Dość niespodziewanie, do sprzedaży w Polsce trafiają też odświeżone wersje laptopów Huawei – Matebook 14 2021 z Intel Core i5 za 4599 złotych w przedsprzedaży od 17 do 30 czerwca (później cena wzrośnie do 4999 złotych) oraz Matebook 13 2021 z Ryzenem 3700U za 3999 złotych.

Więcej na temat Huawei Matebook 14 2021 dowiecie się z poniższych screenów:

I odświeżony Huawei Matebook 13 z Ryzenem 3700U:

Wygraj spotkanie z Robertem Lewandowskim!

Na koniec konferencji prasowej Huawei, przedstawiciele firmy poinformowali o… konkursie, w ramach którego można wygrać spotkanie z Robertem Lewandowskim. Aby wziąć w nim udział, należy na huawei.pl kupić smartwatch Huawei i odpowiedzieć na pytanie: „Jakie cechy lub funkcje smartwatchy Huawei najbardziej pasują do Roberta Lewandowskiego i dlaczego?”.

Co sądzicie na temat cen nowych urządzeń Huawei? Skusicie się na któryś z nowych produktów?