Plus będzie sprzedawał iPhone’y inaczej niż wszyscy

Niektórych może to zaskoczyć, ale Plus dopiero w tym roku zacznie sprzedawać iPhone’y. Kiedy operator zaanonsował wprowadzenie do swojej oferty smartfonów Apple, zapowiedział również, że klienci otrzymają całkowicie innowacyjną i wyjątkową formułę, w jakiej będą mogli zakupić swojego iPhone. Teraz już wiemy, na czym ma ona polegać i na jakie korzyści można liczyć.

iPhone w Plusie na raty z możliwością wymiany na nowy model

Klienci sieci Plus już od 4 maja 2022 roku będą mogli kupić iPhone’y w oryginalnej ofercie, która da im swobodę wyboru. Wystarczy, że wybiorą dowolną ofertę na abonament wraz ze smartfonem Apple na 36 rat. Po spłaceniu 24 pierwszych rat klient będzie mógł zdecydować, co dalej.

A do wyboru są dwie możliwości. Pierwsza to oddanie urządzenia operatorowi i wzięcie kolejnego wraz z nową umową abonamentową. W takim przypadku operator anuluje 12 pozostałych rat, aczkolwiek zastrzega, że zwracany smartfon powinien być sprawny i w dobrym stanie, jednak może mieć „standardowe oznaki użytkowania”.

Jeśli klient nie zdecyduje się na tę ofertę, może zostawić sobie smartfon i spłacić pozostałe 12 rat. Wtedy iPhone przechodzi na jego własność. Plus zapewnia jednak, że pierwsza opcja jest bardziej opłacalna, ponieważ pozwala oszczędzić nawet 33% wartości urządzenia.

źródło: Polkomtel

Obecni klienci Plusa, którzy przedłużą umowę abonamentową, nie zapłacą opłaty początkowej za smartfony Apple. Jeżeli na przykład wybiorą iPhone 13 Pro 128 GB w programie Plus WYMIANA, przez 24 miesiące będą płacić po 148,60 złotych co miesiąc – łącznie 3566,40 złotych, podczas gdy w sklepach trzeba za niego zapłacić ponad 5000 złotych.

Jeśli po dwóch latach zdecydują się przedłużyć umowę i wziąć nowego iPhone’a, oszczędzą 1782,60 złotych, bo pozostałe raty zostaną anulowane. Dla porównania, w przypadku oferty na 24 rat, klient musiałby płacić co miesiąc 222,89 złotych, choć szybciej zyskałby smartfon na własność. Program Plus WYMIANA to jednak przede wszystkim oferta dla tych osób, które chcą częściej wymieniać smartfon i nie zależy im, żeby zostawić sobie dotychczas użytkowany.

Nowi abonenci zapłacą natomiast nie więcej niż 10% wartości smartfona na start. Pozostała część zostanie rozłożona na 36 rat. W przypadku iPhone’a 13 Pro 128 GB zapłacą po 24 miesiącach łącznie 3744,27 złotych i – jeśli zdecydują się zwrócić smartfon i wziąć kolejny na raty – zaoszczędzą 1604,64 złotych. Miesięczna rata w ich przypadku wyniesie 133,72 złotych. Tutaj, gdyby klient wybrał opcję spłaty w 24 ratach, co miesiąc musiałby płacić 200,58 złotych.

źródło: Polkomtel

Lista urządzeń Apple dostępnych w Plusie

iPhone 11 64 GB,

iPhone 12 mini 64 GB,

iPhone 12 64 GB,

iPhone 12 128 GB,

iPhone 13 mini 128 GB,

iPhone 13 128 GB,

iPhone 13 256 GB,

iPhone 13 512 GB,

iPhone 13 Pro 128 GB,

iPhone 13 Pro 256 GB,

iPhone 13 Pro 512 GB,

iPhone 13 Pro 1 TB,

iPhone 13 Pro Max 128 GB,

iPhone 13 Pro Max 256 GB,

iPhone 13 Pro Max 512 GB,

iPhone 13 Pro Max 1 TB,

iPhone SE 2022 64 GB,

AirPods 2.generacji,

AirPods 3.generacji,

AirPods Pro z MagSafe.

Ponadto Plus oferuje opcjonalne ubezpieczenie za 20 złotych na 30 dni. Serwis Urządzenia Premium, bo tak się nazywa ta usługa, zapewnia naprawy uszkodzeń mechanicznych raz w roku. Przy okazji Plus informuje, że jego klienci i jednocześnie posiadacze iPhone’ów, mogą korzystać z technologii LTE, 5G i eSIM oraz FaceTime over Cellular i Personal Hotspot.

Jeśli ktoś jest zainteresowany zakupem iPhone’a w Plusie, może zapisać się na listę oczekujących na stronie plus.pl/iphone.