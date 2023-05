Seria OPPO Reno 10 nadchodzi. Zobacz, co zaoferuje

OPPO oficjalnie zapowiedziało nieodległą premierę nowej generacji serii Reno – już z numerem „10”. Choć od ich debiutu dzieli nas jeszcze kilka dni, to pojawiły się już informacje na temat nadchodzących nowości.

Co zaoferują nowe smartfony z serii OPPO Reno 10?

Seria OPPO Reno 9 zadebiutowała w Chinach pod koniec listopada 2022 roku, zatem rychła premiera kolejnej generacji nie jest żadną niespodzianką, ponieważ producent przyzwyczaił nas do tego, że w ciągu 12 miesięcy wprowadza na rynek minimum dwie (raz zdarzyło się, że zdołał nawet trzy w takim okresie). Czy rodzina Reno 10 trafi do Europy? Trudno mieć pewność co do tego, w końcu linia Reno 9 do tej pory nie wyszła poza Chiny. Można jedynie trzymać kciuki wiedząc, czego się spodziewać.

Reno 10 Pro+ 5G (źródło: OPPO)

Renomowany, branżowy informator, Digital Chat Station, ujawnił specyfikację dwóch smartfonów z serii OPPO Reno 10 na kilka dni przed ich oficjalną premierą. Pierwszy z nich (może to być Reno 10) zostanie wyposażony w obustronnie zakrzywiony ekran o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości Full HD+ 2412×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i okrągłym otworem pośrodku przy górnej krawędzi, w którym znajdzie się 32 Mpix aparat z matrycą Sony IMX709.

Na tyle mają być zaś trzy aparaty: główny 64 Mpix z sensorem OmniVision OV64B, 8 Mpix z matrycą Sony IMX355 i obiektywem ultraszerokokątnym oraz 32 Mpix (Sony IMX709) teleobiektyw z 2x zoomem. „Pod maską” smartfona znajdzie się natomiast procesor Snapdragon 778G, do 12 GB RAM i akumulator o pojemności 4600 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 80 W.

Ponadto specyfikacja tego smartfona obejmować ma emiter podczerwieni, moduł NFC i ekranowy czytnik linii papilarnych. Digital Chat Station wspomina też o plastikowej ramce i trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, złotej i niebieskiej. Wiemy także, że ten model ma mieć 7,58 mm grubości i ważyć 180 gramów.

Drugi ze smartfonów – prawdopodobnie OPPO Reno 10 Pro, również otrzyma 32 Mpix aparat z matrycą Sony IMX709 na przodzie i obustronnie zakrzywiony wyświetlacz z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, ale już o innej przekątnej i rozdzielczości – odpowiednio 6,74 cala i 2772×1240 pikseli. Na jego tyle też znajdą się trzy aparaty, lecz będzie to nieco inna konfiguracja: 50 Mpix (Sony IMX890) z optyczną stabilizacją obrazu + 8 Mpix (Sony IMX355) z obiektywem ultraszerokokątnym + 32 Mpix (Sony IMX709) teleobiektyw z 2x zoomem.

Ponadto na pokładzie tego smartfona znajdą się procesor MediaTek Dimensity 8200, chip MariSilicon X, akumulator o pojemności 4600 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 100 W (SUPERVOOC S), emiter podczerwieni, moduł NFC i optyczny czytnik linii papilarnych. W tym smartfonie ramka też ma być wykonana z tworzywa sztucznego. Ma on być dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, niebieskiej i złotej. Digital Chat Station podaje także, że grubość urządzenia wyniesie 7,68 mm, a waga – 186 gramów.

Kiedy premiera serii OPPO Reno 10?

OPPO oficjalnie zapowiedziało premierę serii Reno 10 w Chinach na 24 maja 2023 roku. Producent udostępnił też stronę poświęconą modelowi Reno 10 Pro+, na której podano informacje, że będzie on dostępny w konfiguracjach 16/256 GB i 16/512 GB z kośćmi LPDDR5 i UFS 3.1 oraz trzech wersjach kolorystycznych: złotej, fioletowej i czarnej. Ponadto OPPO ujawniło, że ten model otrzyma teleobiektyw o budowie peryskopowej i fabrycznie zainstalowaną nakładkę ColorOS 13.1.