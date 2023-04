Orange jest gotowe walczyć o klientów najlepszymi ofertami

Z jednej strony konkurencja pomiędzy operatorami w Polsce jest naprawdę zaciekła, a z drugiej przynajmniej Ci najwięksi jakoś specjalnie nie narzekają. Orange również jest zadowolone ze swojej sytuacji, jednak nie spoczywa na laurach – zapowiada, że jest gotowe walczyć o klientów najlepszymi ofertami.

Liczba klientów Orange wciąż rośnie

Julien Ducarroz, prezes Orange Polska, poinformował, że za operatorem bardzo udany początek roku, zwłaszcza w wymiarze finansowym, jednak nie narzeka on również na wzrost bazy klientów, bowiem przybyło ich we wszystkich kluczowych usługach.

W pierwszym kwartale 2023 roku przybyło firmie 40 tysięcy klientów abonamentowych mobilnych usług głosowych, co oznacza wzrost o 3% rok do roku. W tym miejscu operator przypomina, że punkt odniesienia, tj. pierwszy kwartał 2022 roku, był bardzo wysoki, do czego częściowo przyczynił się niemały popyt na usługi Orange wśród uchodźców z Ukrainy.

Jednocześnie w pierwszym kwartale 2023 roku przybyło 47 tysięcy klientów światłowodu i na koniec marca br. korzystało z niego już 1,22 mln użytkowników, czyli aż o 20% więcej niż w zeszłym roku. Obecnie zasięg usług światłowodowych francuskiego operatora obejmuje 7,3 mln gospodarstw domowych w Polsce. Do tego wzrosła również liczba klientów konwergentnych pakietów usług dla domu – w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku o 14 tysięcy, a łączna ich liczba o 5% rok do roku.

Dobre wyniki finansowe Orange za pierwszy kwartał 2023 roku

Operator podaje, że we wszystkich usługach stabilnie rośnie średni przychód na jednego klienta (ARPO), do czego przyczynia się realizacja strategii „więcej za więcej” oraz coraz większa liczba klientów światłowodu.

Nie pozostało to bez wpływu na wyniki finansowe Orange za pierwszy kwartał 2023 roku – łączny przychód firmy wzrósł o ponad 7% względem Q1 2022. Co ciekawe, operator w tym okresie odnotował wzrost przychodów ze sprzedaży urządzeń aż o 40% rok do roku, bowiem jego klienci bardzo chętnie kupowali nowe smartfony (do czego miała ich skutecznie zachęcać również możliwość rozłożenia spłaty na nawet 36 rat 0%).

Orange pochwaliło się też, że osiągnęło ponad dwukrotnie wyższy zysk netto w porównaniu z pierwszym kwartałem 2022 roku. Operator nie zamierza jednak spoczywać na laurach – jest gotowy (jak zapowiedział Julien Ducarroz) walczyć o klientów najlepszymi ofertami. Z pewnością motywuje go do tego również fakt, że pierwszy kwartał zakończył na minusie w raporcie dot. przenoszenia numerów pomiędzy sieciami mobilnymi.