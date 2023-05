Koniec z ofertą T-Mobile Frii na kartę. Co dalej z opłacającymi taryfę?

W T-Mobile przyszedł czas na zmiany. Osoby korzystające z oferty Magenta Biznes zyskają od dziś szybszy internet i więcej gigabajtów danych do wykorzystania. Opłacający ofertę na kartę Frii na zmianę muszą poczekać do czerwca. Niekoniecznie będą zadowoleni z tego, co ona wnosi.

Więcej internetu w firmie

Jak część z Was zapewne wie, od jakiegoś czasu Abonament Magenta Biznes w każdym pakiecie oferuje dostęp do sieci 5G. Przy takiej technologii warto byłoby móc wykorzystać potencjał modemu. Stąd zapewne decyzja o przyspieszeniu internetu w taryfach S i M. Od teraz zamiast 20 Mb/s maksymalnej prędkości internetu, abonenci będą mogli surfować po sieci z dwukrotnie większą prędkością, czyli 40 Mb/s.

Przy okazji wzrósł też limit pakietu danych na wszystkich kartach SIM w najtańszej ofercie i z 20 GB do dyspozycji zrobiło się 30 GB. Oferty M, L i VIP pozostają bez zmian – tam abonenci mogą cieszyć się brakiem limitu na gigabajty.

Dobranie dodatkowej karty SIM do pakietu kosztuje 35 złotych w przypadku opcji standardowej oraz 45 złotych miesięcznie za wariant karty w wersji „Plus”. Jeżeli po roku karta nie będzie wykorzystywana, każdy kolejny miesiąc karty w „hibernacji” będzie kosztować zaledwie 1 zł. Innym benefitem dla osób które zakupią kartę SIM „Plus” będzie 200 złotych zniżki na zakup dowolnego sprzętu z katalogu dedykowanego klientom Magenta Biznes.

Siatka oferty Magenta Biznes od 16.05.2023 r. (Źródło: T-Mobile)

Koniec z byciem Frii w T-Mobile

T-Mobile (jak zresztą każda firma, której zależy na pozytywnej ocenie klientów) chce, aby jego oferty stały na jak najwyższym poziomie, zarówno pod względem ceny, jak i tego, co możemy w nich znaleźć. Od pewnego czasu operator zauważył, że taryfa Frii nie spełnia wewnętrznych kryteriów atrakcyjności. Dlatego od 28 czerwca osoby korzystające z Frii zostaną przemigrowani na taryfę GO! według najnowszego cennika.

Środki, które zgromadziliście do tej pory zostaną przetransferowane, a okres ważności konta nie ulegnie zmianie, tak samo jak stawki za podstawowe połączenia cennikowe. W ramach rekompensaty za niewielkie zamieszanie, każdy użytkownik po zmianie taryfy otrzyma jednorazowy bonus w wysokości 100 GB do wykorzystania przez 100 dni.

W ofercie GO! Gigabajty na karcie pojawiają się po każdym doładowaniu, a wydłużenie ważności konta o 31 dni wymaga zasilenia go kwotą w wysokości 5 złotych. Chętni na konto z ważnością na połączenia wychodzące przez rok wystarczy, że wybiorą ofertę „Rok ważności konta” za 20 złotych.

Jaka oferta czeka na migrujących swoje konta z taryfy Frii? T-Mobile przygotowało listę rozwiewającą wątpliwości – wszystko zależy od posiadanych obecnie usług w ramach oferty:

„Bez limitu za 1 zł dziennie” zostanie zamienione na „GO! XXS”;

Osoby z aktywowanym „Nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich, Supernet Video i 1 GB za 5 zł” w wersji płatnej oraz na próbę otrzymają konto przekonwertowane za taryfę „GO! XS”;

„Nielimitowane rozmowy, SMS-y i 10 GB za 25 zł” to również zamiana na „GO! XS”;

„Nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich, Supernet Video i 10 GB za 30 zł” sprawią, że konto zostanie aktywowane w opcji „GO! S”.

Oferta T-Mobile GO!, stan na 16.05.2023. (Źródło: T-Mobile)

Zmiana taryfy i aktywacja nowej usługi zostanie potwierdzona przez operatora sieci SMS-em. Jeżeli nie chcecie jednak czekać, możecie skorzystać z powyższej tabeli, aby znaleźć interesującą Was ofertę i dokonać aktywacji już teraz.

Zmiany możecie dokonać najprościej za pomocą aplikacji Mój T-Mobile, ale też wysyłając SMS o treści GO na darmowy numer 8033 lub skorzystać z ekspresowego kodu „*530*1#”. Z pewnością pomocą służyć będą również pracownicy T-Mobile w placówkach firmy.