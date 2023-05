T-Mobile ma rewelacyjne wiadomości, choć jest też jedna mniej dobra

Nigdy nie jest idealnie – zawsze w beczce miodu znajdzie się łyżka dziegciu. T-Mobile przekazał dużą porcję dobrych wiadomości, ale jednocześnie operator zdradził coś, co nie jest powodem do zadowolenia.

Początek 2023 roku był pod wieloma względami udany dla T-Mobile

Operator poinformował się, że w ciągu trzech pierwszych miesięcy 2023 roku liczba jego klientów zwiększyła się aż o 708 tysięcy w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Grono użytkowników usług abonamentowych powiększyło się rok do roku o ponad 200 tysięcy, a korzystających z usług na kartę o ponad pół miliona.

Łącznie na koniec pierwszego kwartału 2023 roku T-Mobile obsługiwał ponad 12,5 mln klientów. W osiągnięciu takiej liczby z pewnością pomógł fakt, że w rankingu przenośności numerów w Q1 2023 operator osiągnął pozytywne saldo na poziomie 13,9 tys. numerów. Jednocześnie chwali się, że wskaźnik rezygnacji (churn) w segmencie kontraktowym utrzymał się niskim poziomie 0,7%.

T-Mobile przywołał też dane firmy badawczej GfK Polonia, według których obecnie zajmuje drugą pozycję wśród operatorów infrastrukturalnych pod kątem sprzedaży smartfonów. Ponadto zauważył, że w pierwszym kwartale 2023 roku wzrosła liczba klientów z szerokopasmowym dostępem do internetu o 91 tysięcy – obecnie są ich już 182 tys.

Operator podzielił się też ciekawymi danymi na temat ruchu w jego sieci i jej stanu. W pierwszym kwartale 2023 roku ten pierwszy wzrósł o 3% względem czwartego kwartału 2022 roku i aż o 30% w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Aby zachować wysoką jakość, nieustannie modernizuje swoje stacje bazowe – w pierwszych trzech miesiącach ~300.

Ponadto uruchomił technologię 5G na ponad 480 stacjach bazowych, dzięki czemu zwiększył liczbę nadajników 5G do ponad 5620. T-Mobile podaje, że obecnie jego 5G dociera do 47% populacji Polski. Jednocześnie operator wyłączył 3G na większości obszaru Polski.

Łyżka dziegciu w beczce miodu

W pierwszym kwartale 2023 roku T-Mobile nie tylko zwiększył bazę klientów o ponad 700 tysięcy, ale też odnotował znaczący wzrost przychodów całkowitych – wyniosły one 1,72 mld złotych, co oznacza wzrost o 10,3% rok do roku. Zwiększyły się też przychody z usług mobilnych – do 1,01 mld złotych (+1,1% r/r). Względem analogicznego okresu rok wcześniej zmniejszył się za to wynik EBITDA AL – o 2,9%, do 439 mln złotych, na co duży wpływ miała wysoka inflacja i idący z nią w parze „bardzo znaczący wzrost kosztów”.