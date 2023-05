Rewolucja w InPost. Pojawi się Paczkomat Pro

Pierwszym skojarzeniem po usłyszeniu InPost jest oczywiście Paczkomat. To właśnie automaty paczkowe przyniosły sukces firmie, która nie zamierza jednak osiąść na laurach i zapowiada kilka znaczących nowości. Wśród nich ma pojawić się Paczkomat Pro.

InPost testuje swój system płatności

Płatności mobilne InPostu to temat, który pojawia się w sieci już od pewnego czasu. Cały czas jednak brakuje konkretnych informacji na ten temat. Warto przypomnieć, że jej start miał nastąpić w pierwszym kwartale tego roku, który jak wiadomo już za nami. Portal Wiadomości Handlowe informuje, że również na odbywającej się niedawno konferencji prezes spółki Rafał Brzoska nie zdradził zbyt wielu szczegółów dotyczących tego rozwiązania.

Szef InPost stwierdził, że z oczywistych względów nie może powiedzieć niczego więcej na temat przygotowywanej przez firmę usługi. Dodał jednak, że jej wprowadzenie będzie prawdziwą rewolucją w sposobie robienia zakupów online z wykorzystaniem dostawy InPostu.

Brzoska stwierdził nawet, że będzie to największa innowacja od czasów Paczkomatu. Patrząc na to, jak ten sprzęt zmienił nasze podejście do zakupów online oraz krajobraz wielu polskich miast i miejscowości, których stałym punktem stał się automat paczkowy InPost, trzeba przyznać, że jesteśmy coraz bardziej ciekawi nowego projektu firmy.

Obecnie usługi płatności są „testowane przez coraz więcej marchantów w zamkniętej grupie odbiorców, którzy dokonują zakupów i zgłaszają uwagi”. Jednocześnie szef firmy dodaje, że testowanie ma w przypadku usług finansowych kluczowe znaczenie, ponieważ utrata renomy brandu przez wprowadzenie nieodpowiednio przetestowanej usługi byłaby niedopuszczalnym błędem. Samo wprowadzenie opóźni się z pewnością o kilka miesięcy, jednak jeśli ma być to rewolucja na miarę Paczkomatów, to warto na nią poczekać.

fot. Tabletowo

Wejście na rynek e-gorcery się nie udało?

W październiku zeszłego roku usługa InPost Fresh została udostępniona mieszkańcom całej Polski. Najprościej mówiąc, jest to aplikacja służąca do robienia zakupów z dostawą. Za jej pośrednictwem można obecnie zamówić ponad 130 tysięcy produktów z kategorii: artykuły spożywcze, artykuły dla dzieci lub zwierząt, chemia domowa i kosmetyki.

Rafał Brzoska przyznał, że usługa nie generuje jeszcze zadowalających firmę wyników finansowych. Mimo to szef InPost pochwalił się wynikami aplikacji, twierdząc, że średnio w ciągu tygodnia w usłudze przebywa około 20000 użytkowników, podczas gdy u konkurencji jest to od 1500 do 5000 osób.

fot. InPost

Dla InPostu Polska jest już zbyt mała

O tym, że InPost planuje mocno wkroczyć na rynek międzynarodowy, informowaliśmy Was już w marcu, przy okazji przedstawienia wyników firmy za 2022 rok. Warto przypomnieć, że marka już działa na 9 europejskich rynkach, jednak InPost zauważa, że to przesyłki paczek pomiędzy państwami generują w firmach kurierskich największe zyski. Dlatego chce również ukroić sobie nieco z tego „tortu”.

Jest to największy procesowo projekt i największe wyzwanie, jakie zainicjowaliśmy. Na tych dziewięciu rynkach, na których działamy. A nie mówimy tylko o nich, bo aby cross border byt atrakcyjny dla naszych klientów musimy zapewnić również działanie na pozostałych rynkach, na których nas dzisiaj nie ma. To jest proces, który potrwa myślę najbliższe 18 miesięcy. Bardzo ambitnie chcemy pierwszych mechantów wpiąć w usługę w naszych krajach, czyli w tych dziewięciu rynkach, na których InPost działa, do końca roku. Rafał Brzoska

Przygotujcie się na Paczkomat Pro

Tak jak widać, informacje o wszystkich zapowiadanych przez firmę nowościach, są dość lakoniczne. Jednak najbardziej tajemniczy z nich wszystkich pozostaje Paczkomat Pro. O tym rozwiązaniu wiadomo zdecydowanie najmniej.

Paczkomat Pro, fot. UP RP

W zasadzie wiemy jedynie, że niedawno InPost zastrzegł znak towarowy „Paczkomat Pro”. Mówi się, że spółka ma już niedługo przedstawić szczegóły dotyczące tego rozwiązania. Wiemy też, że chodzi o innowacje dotyczące automatów paczkowych należących do marki, oraz że rzecz testowana będzie w naszym kraju.