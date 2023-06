Galaxy S23 FE będzie miał Exynosa, bo Samsung musi zarobić

Samsung jako wielki konglomerat musi chronić swoje interesy, nawet jeśli na koniec dnia spowoduje to niezadowolenie klientów. Koreańczycy nie będą jednak mieli skrupułów – decyzja o zastosowaniu procesora Exynos 2200 w nadchodzącym Galaxy S23 FE wynika z chłodnej kalkulacji. A firmie nie kalkuluje się użycie mobilnej platformy Snapdragon.

Samsung był wierny Exynosom. Do czasu, ku uciesze klientów

Samsung przez bardzo długi czas stosował w swoich flagowcach i high-endach procesory Exynos – mowa tu przede wszystkim o egzemplarzach, sprzedawanych m.in. w Europie, w tym w Polsce. Wielu użytkownikom to się nie podobało, dlatego pojawienie się Galaxy S20 FE z układem Qualcomm Snapdragon 865 (początkowo tylko w wersji 5G, ale potem również w wariancie 4G) spotkało się z entuzjastyczną reakcją klientów.

Galaxy S21 FE (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Samsung nie zawiódł oczekiwań klientów również w przypadku Galaxy S21 FE, bowiem ten model też został wyposażony (wyłącznie) w procesor Qualcomm Snapdragon (888). Potem producent z Korei Południowej rozpieścił ich jeszcze bardziej, stosując we wszystkich modelach z serii Galaxy S23 na wszystkich rynkach układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Jeszcze przed premierą serii Galaxy S23 Qualcomm zdradził, że zacieśnił współpracę z Koreańczykami, zatem nie spodziewaliśmy się rychłego powrotu Exynosów w high-endowych Galaxy. Wygląda jednak na to, że jest on bliżej niż nam się wydawało. Po pierwsze – mówi się, że wybrane modele z rodziny Galaxy S24 otrzymają procesor Exynos 2400. Po drugie – mamy już 100% pewność, że na pokładzie Galaxy S23 FE znajdzie się Exynos 2200. I teraz dowiedzieliśmy się dlaczego.

Dlaczego Samsung Galaxy S23 FE otrzyma procesor Exynos 2200?

Jak to się mówi: jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I tak właśnie jest w tym przypadku. Jeden z wiarygodnych informatorów, posługujący się na Twitterze nazwą @Tech_Reve, ujawnił, że Galaxy S23 FE otrzyma procesor Exynos 2200 ponieważ sytuacja Samsung Foundry (czyli biznesu odpowiedzialnego za półprzewodniki) jest obecnie nienajlepsza z uwagi na niższą sprzedaż i przez to finansowe straty.

Kierownictwo Samsunga zdecydowało się więc zlecić produkcję Exynosa 2200 Samsung Foundry i wykorzystać wszystkie zapasy tego procesora (które mogły zostać jeszcze po serii Galaxy S22), aby poprawić sytuację biznesu zajmującego się półprzewodnikami (który jeszcze nie tak dawno generował wysokie przychody – pomogła mu w tym pandemia COVID-19, ale to już przeszłość).

Nie wiemy, ile Samsung Foundry zarobi na każdym procesorze Exynos 2200, ale dla porównania serwis Wccftech podaje, że Qualcomm sprzedaje Snapdragona 8 Gen 2 za 160 dolarów, a Snapdragona 8+ Gen 1 za 130 dolarów.

Kiedy Samsung zaprezentuje oficjalnie Galaxy S23 FE?

Według najnowszych informacji, premiera Galaxy S23 FE zaplanowana jest na trzeci kwartał 2023 roku. Smartfon początkowo trafi do sprzedaży tylko na wybranych rynkach, a dopiero w czwartym kwartale 2023 roku i pierwszym kwartale 2024 roku będzie sukcesywnie pojawiał się na kolejnych. W Polsce również się go spodziewamy, ale nie wiemy, w którym okresie zadebiutuje w kraju nad Wisłą.