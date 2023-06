Samsung ma zaskakujące plany wobec Galaxy S23 FE

O bezpośrednim następcy Galaxy S21 FE z 2022 roku mówi się już od dawna, ale wciąż nie doczekaliśmy się jego premiery. Ta jednak (podobno) nadchodzi, ale okazuje się, że Samsung ma zastosować zaskakującą strategię w przypadku modelu Galaxy S23 FE.

Nie takie plany miał Samsung

Seria Galaxy S FE miała bardzo udany debiut na rynku. Pierwsza generacja smartfonów cieszyła się ogromną popularnością – Samsung sprzedał ponad 10 mln egzemplarzy modeli z linii Galaxy S20 FE (bo były dostępne dwa: wersja 4G z Exynosem 990 i 5G z procesorem Qualcomm Snapdragon 865; później również w tej pierwszej pojawił się Snapdragon 865).

Galaxy S23 FE będzie bezpośrednim następcą Galaxy S21 FE, bo Galaxy S22 FE nigdy nie pojawił się na rynku (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Podczas gdy Galaxy S20 FE zadebiutował we wrześniu 2020 roku, na premierę Galaxy S21 FE musieliśmy poczekać aż do stycznia 2022 roku. Według nieoficjalnych informacji, wynikało to z faktu, że Samsung przez pandemię COVID-19 miał ograniczone zapasy procesora Qualcomm Snapdragon 888 i w pierwszej kolejności dostępne układy montował w ważniejszych dla niego Galaxy Z Flip 3 i Galaxy Z Fold 3.

Mocno opóźniona premiera w połączeniu z wysokimi cenami sprawiły, że Galaxy S21 FE nie odniósł już takiego sukcesu jak Galaxy S20 FE. Z pewnością nie pomógł w tym też debiut serii Galaxy S22 kilka tygodni później, 9 lutego 2022 roku. To zaburzenie harmonogramu doprowadziło do tego, że Samsung anulował Galaxy S22 FE i skupił się na Galaxy S23 FE. Tylko że ponownie zrobi coś nietypowego.

Nie wszędzie od razu będzie można kupić nowego Samsunga Galaxy S23 FE

Według informacji, podawanych przez serwis SamMobile, Galaxy S23 FE zadebiutuje w 2023 roku, dokładniej w trzecim kwartale, tj. w okresie od lipca do września, jednak nie od razu na wszystkich rynkach, na których docelowo ma być dostępny. Co to znaczy?

Mianowicie to, że Samsung zacznie sprzedawać Galaxy S23 FE w trzecim kwartale 2023 roku w kilku(nastu) krajach, natomiast mieszkańcy kolejnych będą musieli uzbroić się w cierpliwość, bowiem smartfon trafi na inne rynki dopiero w czwartym kwartale 2023 roku lub nawet pierwszym kwartale 2024 roku!

To niecodzienne posunięcie w wypadku flagowców, jednak najwyraźniej z jakiegoś powodu Samsung zamierza tak właśnie postąpić. Dlaczego? Tego niestety nie wiemy, podobnie jak nie wiemy, w której grupie znajduje się Polska. Biorąc jednak pod uwagę zapowiedź zastosowania procesora Exynos 2200, raczej nie ma co spodziewać się wielkiego zainteresowania.