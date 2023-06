Przychodzisz do salonu Xiaomi, oddajesz stary smartfon i dostajesz rabat na nowy

Jeżeli macie w szufladzie stary smartfon albo po prostu obecnie przez Was używany już Wam się znudził lub nie dotrzymuje Wam kroku, możecie go oddać i otrzymać w zamian rabat na nowe urządzenia Xiaomi. Procedura jest bardzo prosta, choć jest jeden warunek, który nie każdy będzie w stanie spełnić.

Rabat na urządzenia Xiaomi w zamian za stary smartfon

Wiele firm i producentów odkupuje od klientów stare smartfony, aczkolwiek procedura odkupu nie zawsze wygląda tak samo. W tym przypadku została ona maksymalnie uproszczona – wystarczy przyjść do jednego ze wskazanych sklepów Xiaomi Store (ich pełną listę znajdziecie na końcu tego artykułu), a ich pracownicy sprawdzą i wycenią przyniesiony telefon w ciągu 5 minut.

źródło: MiMarkt

Co najważniejsze: przyniesiony smartfon musi działać i być w stanie połączyć się z internetem – to wymóg konieczny, aby móc go odsprzedać. Na końcową wycenę wpływa stan techniczny urządzenia – im lepszy, tym wartość otrzymanego vouchera na sprzęty z oferty Xiaomi będzie wyższa. Może ono jednak nosić ślady użytkowania – nie musi być to igła jak nówka sztuka.

Do salonu Xiaomi możecie przynieść sam smartfon, ale jeżeli macie do niego dołączone w zestawie akcesoria lub/i pudełko, to wtedy otrzymacie voucher o wyższej wartości. To raczej niespotykane, ponieważ zwykle odkupujące firmy nie interesują ładowarka czy pudełko, tylko samo urządzenie. Jeśli zachowaliście je, to profit dla Was.

Do salonu Xiaomi w celu odsprzedaży możecie przynieść dowolny smartfon dowolnej marki, który jest dostępny na rynku nie dłużej niż 5 lat. To także coś rzadko spotykanego, gdyż często zdarza się, że w ramach programu odkupu można odsprzedać wyłącznie wybrane modele, a tutaj firma daje Wam całkowitą dowolność. To kolejny argument, aby skorzystać z tej oferty.

Gdzie można odsprzedać swój stary smartfon w zamian za rabat na urządzenia Xiaomi?

Jak już zostało wspomniane, aby otrzymać voucher na zakup nowych urządzeń marki, trzeba przyjść osobiście do jednego z salonów Xiaomi Store, prowadzonych przez jednego z autoryzowanych dystrybutorów marki w Polsce – MiMarkt. Usługa dostępna jest w następujących lokalizacjach:

Westfield Mokotów, ul. Wołoska 12, 02-675 Warszawa,

Forum Gdańsk, ul. Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk,

Galaxy Centrum, ul. Wyzwolenia 18-20, 70-554 Szczecin,

Galeria Warmińska, ul. Juliana Tuwima 26, 10-748 Olsztyn,

Galeria Alfa, ul. Swiętojańska 15, 15-277 Białystok,

Galeria Sfera I, ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko-Biała.

Otrzymany voucher można wykorzystać na zakup dowolnego urządzenia Xiaomi, nie tylko smartfona. Ponadto łączy się on z aktualnie dostępnymi w sklepie promocjami. Partnerem tego programu odkupu jest Breezy.