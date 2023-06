Chcesz kupić Galaxy S23 w dobrej cenie? Nadarza się świetna okazja

Plus umie nie tylko w superszybki internet 5G, ale też w promocje na Samsungi. Operator przygotował kuszącą ofertę na najnowsze, flagowe smartfony producenta z Korei Południowej. Co ważne: obejmuje ona wszystkie modele z serii Galaxy S23.

Promocja Plusa na smartfony z serii Galaxy S23

Na początku czerwca 2023 roku Plus ogłosił promocję na smartfony Galaxy Z Flip 4 i Galaxy Z Fold 4, która wciąż obowiązuje. W jej ramach pierwszy z ww. modeli w wersji ze 128 GB pamięci wewnętrznej możecie kupić za 3499 złotych (na 12 rat 0%), zaś drugi w wariancie 512 GB za 6899 złotych (także na 12 rat 0%). U żadnego innego, oficjalnego partnera Samsunga nie zapłacicie tak mało, więc to naprawdę świetna oferta.

Plus postanowił jednak nie ograniczać się tylko do składaków Samsunga – dziś poinformował o kolejnej promocji, tym razem na najnowsze smartfony z serii Galaxy S. W jej ramach kupicie wszystkie wchodzące w jej skład modele w bardzo atrakcyjnych cenach, aczkolwiek pod warunkiem, że wybierzecie opcję spłaty w 12 ratach 0% – w takim scenariuszu ceny są następujące:

Galaxy S23 128 GB – 3799 złotych (399 złotych na start + 12 rat po 283,32 złotych),

Galaxy S23 256 GB – 3999 złotych (399 złotych na start + 12 rat po 300 złotych),

Galaxy S23+ 256 GB – 4999 złotych (499 złotych na start + 12 rat po 374,99 złotych),

Galaxy S23+ 512 GB – 5499 złotych (549 złotych na start + 12 rat po 412,48 złotych); w AB Foto obecnie jest on dostępny taniej, od 5099 złotych,

Galaxy S23 Ultra 256 GB – 5999 złotych (599 złotych na start + 12 rat po 449,99 złotych); w AB Foto aktualnie kupicie go od 5799 złotych,

Galaxy S23 Ultra 512 GB – 6699 złotych (649 złotych na start + 12 rat po 504,16 złotych).

9 Ocena 9.2 Ocena 9.5 Ocena

Plus nie podaje, do kiedy obowiązuje ta promocja, ale smartfony w niższych cenach kupicie m.in. w sklepie internetowym operatora. To jednak nie koniec, bo możecie zaoszczędzić jeszcze więcej. W jaki sposób?

Wciąż trwa promocja Samsunga ze zwrotem do 700 złotych

Jeśli kupicie któryś z najnowszych smartfonów Samsunga z serii Galaxy S do 18 czerwca 2023 roku, czyli do najbliższej niedzieli, będziecie mogli otrzymać zwrot w wysokości do 700 złotych na kartę przedpłaconą Visa w Portfelu Google. Jego kwota zależy od kupionego modelu – w przypadku Galaxy S23 jest to 400 złotych, Galaxy S23+ 500 złotych, a topowego modelu z dopiskiem „Ultra” już 700 złotych.

Dzięki połączeniu obu promocji możecie zatem naprawdę sporo zaoszczędzić i kupić najnowszą eSkę w świetnej cenie. Co prawda wymaga to trochę zachodu, ale w ostatecznym rozrachunku zapewni Wam satysfakcję. Co ważne: regulamin promocji wskazuje, że zwrot można otrzymać zarówno po zakupie smartfona w Plusie, jak i AB Foto (to ważne, bo nie wszystkie sklepy są uwzględnione w tej promocji).