Nowy aparat Fujifilm spodoba się fanom instagramowych zdjęć

Oczywiście, że firma należąca do Mety nie wynalazła fotografii w formacie 1:1, jednak dzisiaj z kwadratowymi zdjęciami kojarzymy głównie te udostępniane na Instagramie. Jeżeli chcielibyście pobawić się natychmiastowym aparatem z filmem oferującym fotografie w formacie 1:1, Fujifilm pokazał sprzęt, który powinien spełnić Wasze oczekiwania.

Kwadratowy Instax

INSTAX SQUARE SQ 40 to nowy reprezentant linii, do której należy również model SQUARE SQ 1. Wyróżnikiem tej serii względem rodziny mini czy WIDE jest stosowanie filmu, na którym zdjęcia mają format 1:1 – w przypadku tych modeli mowa o odbitkach ze zdjęciem o wymiarach 62 na 62 milimetry.

Źródło: Fujifilm

Od dostępnego wcześniej SQUARE SQ1, SQUARE SQ 40 wyróżnia się delikatnie zmienioną konstrukcją oraz postawieniem na czarny kolor, który niezaprzeczalnie kojarzy się z klasycznymi aparatami fotograficznymi. Nowe urządzenie zachowało wszystkie cechy, za jakie można było polubić starszego brata.

Zarówno początkujący, jak i osoby obyte z używaniem analogowych sprzętów do fotografii docenią obecność funkcji automatycznej ekspozycji, która koryguje czas ekspozycji i siłę lampy błyskowej do warunków obecnych podczas wykonywania zdjęcia. Przekręcając obiektyw aparatu można natomiast przejść w tryb Selfie. Spodoba się on wszystkim, nie mogącym przejść obojętnie obok robienia zdjęć „z rąsi”.

Fujifilm INSTAX SQUARE SQ40 powinien być dostępny w sklepach stacjonarnych i online od 29 czerwca 2023 roku. Cenę urządzenia ustalono na 699 złotych.

8.5 Ocena

Nie tylko instagramowe fotki

To nie jedyna nowość, jaką przygotował Fujifilm. Z okazji premiery aparatu natychmiastowego do sprzedaży wprowadzono nowy wariant filmu – INSTAX SQUARE „Sunset”. Inspiracją dla tego pakietu jest gradacja kolorów, jaką możemy dostrzec podczas zachodzącego słońca. Cenę paczki z 10 odbitkami ustalono na 54,99 złotych.

INSTAX mini Evo Źródło: Fujifilm

Oprócz tego hybrydowy aparat natychmiastowy INSTAX mini Evo z 2021 roku dorobił się nowej wersji kolorystycznej. W końcu do czarnej wersji kolorystycznej musiała dołączyć brązowa z imitacją skóry. Cena pozostała bez zmian i wynosi 939 złotych. Urządzenie powinno trafić do sprzedaży, podobnie jak SQUARE SQ40, 29 czerwca 2023 roku.