Nie powiedział(a)byś, że ten smartfon Xiaomi ma być tani

Najczęściej jest tak, że wystarczy spojrzeć na dany smartfon, aby od razu zorientować się, czy jest to flagowiec, średniak, czy budżetowiec. Xiaomi udało się jednak stworzyć model, który można pomylić ze znacznie droższymi urządzeniami. Jego obudowa może spodobać się klientom.

Nowy smartfon Xiaomi Redmi 12 jest atrakcyjny

Producenci dość często nas „oszukują”, ale w tym przypadku możemy to wybaczyć, bowiem w przystępnej cenie klienci kupią smartfon, który wygląda naprawdę dobrze i którego nie będzie wstyd wyjąć z kieszeni. Xiaomi zdecydowało się na elegancki minimalizm i delikatne kolory, co zapewnia bardzo atrakcyjny dla oka efekt.

Redmi 12 (źródło: Xiaomi)

Oczywiście to, czy komuś spodoba się Redmi 12, czy nie, zależy wyłącznie od osobistych preferencji, natomiast w przypadku specyfikacji technicznej możemy obiektywnie stwierdzić, że też jest bardzo dobrze. Nie rewelacyjnie, bo to nie flagowiec ani średniak klasy premium, ale wystarczająco na tyle, że mniej wymagający użytkownicy powinni być w pełni usatysfakcjonowani, choć jest jedno „ale”.

Specyfikacja Redmi 12

Miejmy to wspomniane przed chwilą „ale” już za sobą. Xiaomi zastosowało w tym smartfonie leciwą pamięć flash typu eMMC 5.1, która jest po prostu wolna. W połowie 2023 roku można się dziwić, że producent nie użył UFS 2.1 lub UFS 2.2, skoro tę ostatnią mają nawet tańsze od Redmi 12 urządzenia.

To jednak jedyny poważny zarzut, jaki można mieć wobec tego smartfona, ponieważ pozostała specyfikacja tego modelu jest już naprawdę w porządku. Bo choć Xiaomi zamontowało stare pamięci eMMC 5.1, to jednocześnie użyło szybką pamięć operacyjną LPDDR4X. Sercem Redmi 12 jest zaś procesor MediaTek Helio G88 (12 nm) – też szału nie robi, lecz zawsze mogło być też gorzej. Zastosowany SoC jest po prostu OK.

Redmi 12 zaoferuje swoim właścicielom również wyświetlacz o przekątnej 6,79 cala i rozdzielczości Full HD+ 2460×1080 pikseli (proporcje 20,5:9) z funkcją odświeżania obrazu z adaptacyjną częstotliwością 36/48/60/90 Hz oraz aparat 8 Mpix (f/2.1) na przodzie i zestaw trzech aparatów na tyle: 50 Mpix (f/1.8) + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 120° + 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro.

Obudowa, która zapewnia odporność na wodę i pył zgodnie z wytycznymi standardu IP53, mieści w sobie też m.in. slot na kartę SIM o pojemności do 1 TB, dwa sloty na karty SIM w formacie nano (hybrydowy dual SIM: 2x SIM lub SIM + microSD), czytnik linii papilarnych (na bocznej krawędzi), moduł NFC, radio FM, emiter podczerwieni i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Smartfon fabrycznie pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z interfejsem MIUI 14, a energię do pracy dostarczy mu akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla 18 W ładowania przez USB-C.

Redmi 12 (źródło: Xiaomi)

Ile Xiaomi zażyczy sobie za Redmi 12? Cena, dostępność

Redmi 12 ma wymiary 168,6×76,12×8,17 mm i waży 198,5 gramów. Smartfon będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej Midnight Black, niebieskiej Sky Blue i srebrnej Polar Silver oraz trzech konfiguracjach: 4/128 GB, 8/128 GB i 8/256 GB.

Redmi 12 pojawił się już na globalnej stronie Xiaomi i wiemy, że ma być dostępny również w Europie w cenie 199 euro (równowartość ~890 złotych). Nie znamy jednak daty europejskiej premiery.