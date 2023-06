Plus obniża cenę abonamentów – zaoszczędzisz nawet 480 złotych

Im taniej, tym lepiej, a każdy klient lubi dostać rabat. Teraz w Plusie nie trzeba o niego pytać, bo operator daje go „z urzędu”. A właściwie nie tylko jeden, a aż dwa. Dzięki temu można zaoszczędzić nawet 480 złotych przez cały okres umowy.

Rabat na abonament w Plusie

Operator ogłosił obniżkę ceny abonamentu L z 79 złotych do 69 złotych miesięcznie. Oznacza to, że przy zawarciu umowy na 24 miesiące klient zaoszczędzi w sumie 240 złotych. Co zawiera abonament L? Standardowo: nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, a do tego również pakiet 120 GB internetu, również w technologii 5G i 5G Ultra (bez dodatkowych opłat).

Oprócz tego w ramach abonamentu L klient otrzymuje dostęp do platformy Disney+ za darmo na 12 miesięcy. Od 13. do 24. miesiąca do rachunku Plus doliczy natomiast 28,99 złotych co miesiąc za możliwość korzystania z ww. serwisu – nie ma możliwości zrezygnowania z tego, ale nawet nie warto, bo to najlepsza oferta na rynku, jeśli chodzi o dostęp do Disney+ (średnio w ciągu 24 miesięcy wychodzi bowiem zaledwie ~14,50 złotych – nikt nie da Wam takiej ceny).

Warto też pamiętać, że cena 69 złotych miesięcznie za abonament obowiązuje tylko przez 24 miesiące – do 25. opłata miesięczna zwiększy się do 89 złotych, jeśli klient nie przedłuży lub nie wypowie umowy. Obecnie to już standard, który ma zachęcić klientów do przedłużenia umowy z operatorem, Plus nie jest wyjątkiem.

Dodatkowe 240 złotych rabatu

W tytule niniejszego artykułu przeczytaliście, że można zaoszczędzić nawet 480 złotych. Gdzie zatem kryje się kolejne 240 złotych oszczędności? Plus jednocześnie poinformował, że obniża cenę jednego z abonamentów rodzinnych – jeśli klient do pierwszego abonamentu dobierze kolejny abonament L, zapłaci za niego 39 złotych miesięcznie (zamiast 49 złotych).

źródło: Polkomtel

Właśnie dzięki temu można zaoszczędzić dodatkowe 240 złotych w ciągu 24 miesięcy trwania umowy, aczkolwiek operator zastrzega, że niższa cena obowiązuje przy jednoczesnym zakupie smartfona wraz z abonamentem. Równocześnie informuje też, że od teraz obniżka cen abonamentów rodzinnych dostępna jest nie tylko dla klientów przenoszących numer, ale również dla nowych klientów oraz klientów, którzy przechodzą z oferty Plus MIX lub z oferty Plus na Kartę z co najmniej trzydziestodniowym stażem.