Ceny smartfonów Samsunga spadają szybciej niż liście z drzew jesienią

Nie ma lepszej wiadomości od tej, że ceny flagowych smartfonów w ofercie jakiegoś producenta po raz kolejny zostały obniżone. Topowe modele Samsunga są teraz jeszcze tańsze.

Samsung obniżył ceny swoich flagowych smartfonów

Producent z Korei Południowej regularnie przygotowuje promocje, które pozwalają nieco zaoszczędzić. Najczęściej Koreańczycy nie decydują się na zwykłą obniżkę ceny, tylko oferują zwrot pieniędzy po zakupie. W tym przypadku mamy jednak do czynienia z tym, co klienci lubią najbardziej, czyli obniżeniem cen.

Co prawda nie są to spektakularne rabaty, ponieważ w zależności od modelu obniżka wynosi od ponad 100 złotych do najwyżej 300 złotych, lecz każde obniżenie ceny jest godne odnotowania. Szczególnie że dotyczy najdroższych modeli w ofercie producenta z Korei Południowej.

Aktualnie kupicie:

Oczywiście to ceny w oficjalnej polskiej dystrybucji (niektóre sklepy jeszcze nie obniżyły cen). Nie ma pewności, czy to permanentna obniżka, ale możliwe, że nie, ponieważ często się zdarzało, że producent obniżał ceny, a potem je podnosił, gdy ogłaszał kolejną promocję ze zwrotem czy gratisami.

Niewykluczone też, że obniżka ceny związana jest z wczorajszą premierą iPhone’ów 16 i 16 Plus oraz iPhone’ów 16 Pro i 16 Pro Max oraz znaczącymi obniżkami cen starszych iPhone’ów, które mogą zachęcić do ich zakupu wielu klientów. Koreańczycy zdają się chcieć temu zapobiec.

To nie koniec promocji na smartfony Samsunga

Jeszcze przez 5 dni obowiązuje promocja, dzięki której możecie otrzymać 1000 złotych zwrotu po zakupie Galaxy S23. Aktualnie w większości sklepów kosztuje on od 3599 złotych, zatem finalnie wykosztujecie się na niego 2599 złotych. Wcześniej dało się go kupić za nawet 2999 złotych, ale niestety dziś nie jest to już możliwe.

Ponadto dostępna jest promocja, w ramach której otrzymacie drugi smartfon Samsunga w prezencie, jeśli kupicie model Galaxy S24 Ultra u jednego z operatorów. Jest zatem z czego wybierać.