Poznaj PlayStation 5 Pro – pamiętaj, że masz 2 nerki

Jesteśmy mniej więcej w połowie cyklu życia generacji konsoli, więc to oznacza, że przyszedł najwyższy czas, na ich wersje „pro”. Dzisiaj zaprezentowano wreszcie PlayStation 5 Pro – najnowsze dziecko ze stajni Sony. Co wiemy o tym urządzeniu? Kiedy ruszy jego przedsprzedaż i w jakiej cenie będzie sprzedawane?

PlayStation 5 Pro – specyfikacja

Od kilku tygodni w sieci można było znaleźć plotki dotyczące PlayStation 5 Pro oraz tego, co będzie oferować urządzenie. Ba, leakerzy trafili nawet z ceną, ale po kolei! Wczoraj Sony zaprosiło nas na pokaz dotyczący „technicznego omówienia PlayStation”. Wiadomo było, że jest to potwierdzenie pokazania PlayStation 5 Pro. Co więc wiemy o tej konsoli?

Zanim Mark Cerny, który był hostem tego wydarzenia, przeszedł do omówienia kwestii związanych z nową konsolą, dostaliśmy kilka minut gadania o tym, jak to wyglądało dotychczas i na jakie kompromisy musieli decydować się gracze (tryb wydajność vs. graficzny). Później naszym oczom ukazała się nowa konsola PlayStation 5 Pro.

Ulepszona wersja PS5 ma mieć lepszy procesor graficzny, oferujący o 67% więcej jednostek obliczeniowych niż PlayStation 5, a także o 28% szybą pamięć. PlayStation zarzeka się, że zapewni to o 45% szybsze renderowanie rozgrywki. Do tego producent zdecydował się na dysk SSD o pojemności 2 TB, a w zestawie będzie również kontroler bezprzewodowy DualSense oraz zainstalowana na konsoli kopia Astro’s Playroom. Do sprzedaży trafi wersja bez napędu. Gracze dostaną możliwość dokupienia napędu osobno.

PlayStation 5 Pro (źródło: PlayStation)

PlayStation 5 Pro ma być wyposażone również w zaawansowane technologie do śledzenia promieni. Sony dodało zaawansowane śledzenie promieni, zapewniając dynamiczniejsze odbicia oraz załamania światła. Efekt? Promienie mają być rzucane 2 lub nawet 3 razy szybciej niż w PS5. Na papierze wygląda to świetnie, ale kto wie, jak będzie w praktyce.

W PlayStation 5 Pro będziemy mogli korzystać również z PSSR, czyli PlayStation Spectral Super Resolution. To swego rodzaju odpowiednik FSR AMD i DLSS Nvidii. PSSR zapewni skalowanie oparte o sztuczną inteligencję, które ma zagwarantować superostry obraz.

Co ciekawe, aż 8500 gier otrzyma tzw. „PS5 Pro Game Boost”, czyli polepszenie działania gier z PlayStation 4 lub 5 na PlayStation 5 Pro. Obsługiwane są również VRR i gry 8K. Naturalnie konsola jest kompatybilna z PlayStation VR2, PlayStation Portal oraz DualSense Edge.

PlayStation 5 Pro – cena

Czas na najważniejsze! PlayStation 5 Pro zadebiutuje 7 listopada 2024 roku i będzie dostępne na stronie PlayStation oraz u sprzedawców detalicznych. Zamówienia przedpremierowe będzie można składać już od 26 września 2024 roku. Sugerowana cena detaliczna to 799,99 euro, co w przybliżeniu daje nam kwotę około 3420 złotych.