Najmocniejsze kamery Apple z opcją dzwonienia: iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max

Apple zwiększa rozmiar wyświetlaczy w swoich najdroższych smartfonach. I przerabia je na (już nie takie małe) maszynki do nagrywania filmów. Oto iPhone 16 Pro oraz iPhone 16 Pro Max.

To już prawie 7 cali w smartfonie

Nowe iPhone’y Pro mają czym się chwalić. Apple postanowiło, że z 16. generacji swoich pokazowych urządzeń zrobi coś, co można stawiać za wzór innym producentom smartfonów. Ramki wokół nowych, większych wyświetlaczy rzeczywiście uległy zmniejszeniu. Esteci cieszą się, tańczą i śpiewają.

Apple iPhone 16 Pro oraz 16 Pro Max (źródło: Apple)

Nowy iPhone 16 Pro zyskał ekran o przekątnej 6,3 cala. Z kolei większy model, czyli iPhone 16 Pro Max może pochwalić się przekątną 6,9 cala, zatem mamy do czynienia z największym wyświetlaczem w smartfonie Apple w historii. Ramka okalająca te ekrany ma nowe piaskowane wykończenie. Wersji kolorystycznych też jakby przybyło: jest czarny tytan, biały tytan, naturalny tytan i pustynny tytan. Same tytany.

Apple musiało pochwalić się też całkiem nowym procesorem A18 Pro. To ulepszona wersja układu A18, który trafił do iPhone’ów 16 oraz 16 Plus. A18 Pro jest wykonany w litografii 3 nm i oferuje nowy 16-rdzeniowy silnik neuronowy z o 17% większą przepustowością pamięci. Zadania Apple Intelligence działają do 15% szybciej niż w A17 Pro, co dla użytkowników z Polski ma marginalne znaczenie. Można powiedzieć, że u nas AI Apple nie będzie działać jeszcze szybciej.

Co innego można powiedzieć o innych operacjach. Sama grafika jest nawet 20% szybsza od tej zastosowanej w A17 Pro. 15% sięga polepszenie ogólnej wydajności, a efektywności energetycznej – o 20%. Nowy procesor potrafi też „uciągnąć” szybsze transfery przez USB-C.

Apple iPhone 16 Pro (źródło: Apple)

Przede wszystkim: zdjęcia i filmy

Apple dużo czasu poświęciło nowym możliwościom zestawu foto. Mamy oczko główne połączone z matrycą 48 megapikseli z zerowym opóźnieniem migawki dla zdjęć ProRAW i HEIF. Drugi obiektyw ultraszerokokątny z autofocusem także współpracuje z 48-megapikselową matrycą. I jest jeszcze teleobiektyw z 10-krotnym zoomem.

Zmianie uległo oprogramowanie. Można dostosowywać oświetlenie w stylach fotograficznych, by nadawać scenie różne odcienie. Nakładane są one na obraz z podglądu na żywo.

Jeśli chodzi o wideo, to mamy nowość: ‌iPhone 16 Pro‌ obsługuje przechwytywanie 4K 120 kl/s. w pełnym HDR. Dla twórców wideo to świetna sprawa. Bezpośrednio w apce aparatu można włączyć redukcję szumu spowodowanego przez wiatr, czy opcję nagrywania w zwolnionym tempie – i to w 4K oraz przy 120 kl./s.

Apple iPhone 16 Pro (źródło: Apple)

Ulepszone mikrofony będą w stanie przechwytywać dźwięk przestrzenny, co odczują użytkownicy AirPodsów lub gogli Apple Vision Pro. Nowa funkcja Audio Mix wykorzystuje uczenie maszynowe do identyfikacji i oddzielania dźwięku tła i mowy. Na przykład „In-Frame Mix” skupia się na źródle dźwięku będącym w środku kadru, ale można też ustawić bardziej ogólny tryb, „zbierający” odgłosy zewsząd.

Na pewno pomocna będzie kontrolka spustu migawki aparatu, nazywany „przyciskiem czynności”. Pozwoli szybko uruchomić aplikację aparatu (pojedyncze kliknięcie), zrobić zdjęcie (ponowne kliknięcie) lub rozpocząć nagrywanie (kliknięcie i przytrzymanie). Dodatkowe opcje dostępne są za pomocą gestów dotykowych, a kolejne zostaną dodane w nadchodzących miesiącach.

Interesującą funkcją przypominającą o rozszerzonej rzeczywistości jest też Visual Intelligence. Wystarczy skierować aparat iPhone’a na jakiś przedmiot, a smartfon zaproponuje nam o nim dodatkowe informacje. Nie wydaje mi się, żeby opcja ta trafiła do Polski, jako że jest to element Apple Intelligence.

iPhone 16 Pro oraz iPhone 16 Pro Max – ceny

Cena iPhone’a 16 Pro w wersji 128 GB zaczyna się w Polsce od 5299 złotych. Z kolei cena iPhone’a 16 Pro Max z pamięcią 256 GB zaczyna się od 6299 złotych. Przedsprzedaż rozpocznie się w piątek 13 września, a modele trafią do regularnej sprzedaży w piątek, 20 września.