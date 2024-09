Już dawno iPhone’y nie były tak tanie. Apple ogłasza sezon przecen!

Premiera nowych urządzeń Apple to zawsze okazja do kupienia ich poprzednich generacji nieco taniej. W tym roku obniżki w oficjalnym sklepie amerykańskiego giganta są jednak dość spore. Dawno iPhone’y nie były aż tak tanie!

Duże przeceny na iPhone’y

Podczas swojej corocznej konferencji Apple zaprezentowało nowe iPhone’y 16, 16 Plus, 16 Pro oraz 16 Pro Max. To naturalnie spowodowało obniżkę cen poprzednich modeli. Tym razem przeceny są naprawdę spore. Zacznijmy od iPhone’a 14:

128 GB jest za 2999 złotych (było 4099 złotych),

256 GB jest za 3499 złotych (było 4699 złotych),

512 GB jest za 4499 złotych (było 5899 złotych).

1100 złotych taniej za najtańszą wersję to uczciwa obniżka. Ale co powiecie na aż 1400 złotych mniej za wersję 512 GB? Robi wrażenie i wreszcie nas stać na sprzęt Apple ;) Jak na tym tle wypada iPhone 14 Plus? Oto, jak:

128 GB jest za 3499 złotych (było 4699 złotych),

256 GB jest za 3999 złotych (było 5299 złotych),

512 GB jest za 4999 złotych (było 6499 złotych).

Obniżki dotyczą również modelu SE, ale w tym wypadku zdecydowanie nie są aż tak spektakularne. iPhone’a SE kupisz w niższych cenach, bo:

128 GB jest za 2299 złotych (było 2499 złotych),

256 GB jest za 2599 złotych (było 2799 złotych),

512 GB jest za 3099 złotych (było 3399 złotych).

iPhone 14 to jednak już nieco starsza generacja, dlatego zapewne część z Was zastanawia się, za ile można dorwać iPhone 15. Poprzednia generacja tej serii smartfonów w różnych wersjach wygląda tak:

128 GB jest za 3499 złotych (było 4699 złotych),

256 GB jest za 3999 złotych (było 5299 złotych),

512 GB jest za 4999 złotych (było 6499 złotych).

Przeceny są tak samo duże, jak w przypadku iPhone’ów 14 Plus. A jak to wygląda w przypadku iPhone’a 15 Plus? Otóż:

128 GB jest za 3999 złotych (było 5299 złotych),

256 GB jest za 4499 złotych (było 5899 złotych),

512 GB jest za 5499 złotych (było 7099 złotych).

Za iPhone’a 15 Plus w oficjalnym sklepie Apple zapłacisz od dziś aż 1600 złotych mniej. Brzmi to świetnie, prawda?

Jest jednak pewien mankament, który poniekąd można zrozumieć. Z internetowego sklepu Apple zniknął bowiem iPhone 13, ale jest to już 3-letni model, więc trudno się dziwić.

9 Ocena

AirPodsy również kupisz taniej

iPhone’y to nie jedyna rzecz, którą można kupić taniej. Na przecenę trafiły również Airpodsy. W przypadku AirPods Pro 2. gen mówimy o zniżce w wysokości 100 złotych. Wcześniej kosztowały one 1299 złotych, a obecnie są dostępne za 1199 złotych.

AirPods Max z kolei można kupić za 2499 złotych, a wcześniej kosztowały 2699 złotych. Owszem, te 200 złotych taniej nie robi aż takiego wrażenia, jak obniżki cen iPhone’ów, ale każde zaoszczędzone 100 złotych może cieszyć.

Niestety, ale wygląda na to, że Apple usunęło ze swojego oficjalnego sklepu AirPods 2 i AirPods 3. „Dwójki” wcześniej kosztowały 699 złotych, a „trójki” 929 złotych (za same słuchawki) lub 979 złotych (zestaw z etui ładującym MagSafe). Obecnie można jednak kupić AirPods 4 bez ANC za 649 złotych. Jeżeli założymy, że są odpowiednikiem „dwójki”, to mamy nowsze słuchawki za 50 złotych taniej. W przypadku wersji z ANC mówimy o wydatku rzędu 899 złotych, czyli 30 złotych mniej niż za AirPods 3.