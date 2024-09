Samsung Galaxy S23 za bezcen – mega promocja! Jak skorzystać?

Choć Samsung Galaxy S23 nie jest już najnowszym smartfonem, to nadal jest godną rozważenia propozycją. Szczególnie w sytuacji, gdy można go kupić w takiej promocji!

Mega promocja na smartfon Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23 był już dostępny w niejednej bardzo atrakcyjnej promocji i właśnie pojawiła się kolejna. Dzięki niej finalnie możecie zapłacić za ten smartfon śmiesznie niską cenę. Nie dostaniecie rabatu już na wstępie, ale jak wykonacie kilka prostych czynności, otrzymacie aż 1000 złotych zwrotu na swoje konto.

Aby skorzystać z tej promocji, należy do 15 września 2024 roku kupić smartfon Samsung Galaxy S23 u partnera handlowego wskazanego w regulaminie promocji, który załączamy poniżej. Co ważne: na liście nie ma operatorów, a jedynie sklepy z elektroniką, takie jak RTV Euro AGD, oleole.pl, Media Expert, electro.pl, avans.pl, Media Markt, Komputronik, Vobis, x-kom, al.to, Neonet, neo24.pl i sklep Samsunga oraz vitay.pl i Empik (faktura musi być wystawiona przez Empik S.A.).

Jak otrzymać 1000 złotych zwrotu po zakupie smartfona Samsung Galaxy S23?

Po zakupie smartfona Samsung Galaxy S23 należy go do 22 września 2024 roku aktywować na terenie Polski, tzn. włączyć na co najmniej 5 minut z włożoną do niego kartą SIM polskiego operatora i zaakceptować warunki EULA (wymagane połączenie z internetem). Ostatnim krokiem jest zalogowanie się do aplikacji Samsung Members i kliknięcie w banner promocyjny oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 29 września 2024 roku.

Należy w nim załączyć dowód zakupu, a także zdjęcie boku opakowania (kartonowego pudełka) po smartfonie z widoczną na zdjęciu naklejką z kodem kreskowym i czytelnym numerem IMEI. Co ważne: rejestracja w formularzu zgłoszeniowym możliwa jest wyłącznie na terenie Polski.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, otrzymacie zwrot w wysokości 1000 złotych na wskazane przez Was w formularzu zgłoszeniowym konto bankowe. Wypłata nastąpi do 21 dni kalendarzowych. Jako że w sklepach, które są autoryzowanymi partnerami producenta z Korei Południowej, Samsung Galaxy S23 kosztuje od 2999 złotych, finalnie wydacie na ten smartfon zaledwie 1999 złotych, co jest mega okazją – nigdy wcześniej nie dało się kupić tego modelu w takiej cenie.

Regulamin promocji „Promocja cashback – Galaxy S23” (PDF)