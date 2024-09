Jak często Polak kupuje nowy smartfon? Możecie być zaskoczeni

Choć globalne korporacje ze wszystkich sił starają się wbić Polakom do głowy bezrefleksyjny konsumpcjonizm, to – jak wynika z najnowszego badania – w przypadku podejmowania decyzji o zakupie nowego smartfona mieszkańcy kraju nad Wisłą wykazują się zdrowym rozsądkiem.

Jak często Polak kupuje nowy smartfon?

W badaniu przeprowadzonym wspólnie przez Xiaomi i agencję doradczo-wdrożeniową Yotta, największa część mieszkańców Polski, bo aż 39%, zadeklarowała, że decyduje się na zakup nowego smartfona dopiero wtedy, gdy dotychczas używany się popsuje. Biorąc pod uwagę fakt, że wprowadzane w ostatnich latach na rynek urządzenia cechują się wysoką trwałością i niezawodnością przez długi czas, można z nich korzystać przez nawet ponad 5 lat.

Kolejne 31% pytanych odpowiedziało, że wymienia smartfon raz na trzy lata lub rzadziej, a 28% robi to raz na dwa-trzy lata. Tylko 3% badanych poinformowało, że kupuje nowy model raz w roku. Można podejrzewać, że w tym gronie znajdują się przede wszystkim entuzjaści, którzy kupują każdy nowy model zaraz lub niedługo po jego premierze.

Ile pieniędzy Polacy wydają na nowy smartfon?

W trakcie badania zapytano również o budżet, jaki mieszkańcy Polski są gotowi przeznaczyć na zakup nowego telefonu. Aż 54% ankietowanych odpowiedziało, że od 500 do 1500 złotych. W cenie do 1500 złotych można znaleźć wiele atrakcyjnych smartfonów, w zupełności wystarczających osobom, które nie mają wygórowanych oczekiwań.

Blisko 1/4 badanych (dokładnie 24%) poinformowało, że dysponuje budżetem od 1500 do 2500 złotych, a kolejne 10% wskazało przedział od 2500 do 3500 złotych. Większe kwoty na zakup smartfona jest skorych przeznaczyć znacznie mniej osób – 5% wskazało kwotę od 3500 do 4500, następne 5% od 4500 do 5500 złotych, 1% od 5500 do 6500 złotych i 2% ponad 6500 złotych.

Jakie cechy smartfonów są najważniejsze dla Polaków?

Podczas podejmowania decyzji o zakupie nowego smartfona najważniejsze są bezawaryjność i niezawodność, stosunek ceny do jakości i czas pracy na baterii po dłuższym użytkowaniu. Tylko 32% badanych wskazało jakość wykonywanych zdjęć, a jeszcze mniej, bo 16%, długie wsparcie w postaci aktualizacji. Wynika z tego, że choć producenci coraz częściej wydłużają okres udostępniania aktualizacji, samo to raczej nie skłoni wielu klientów do zakupu ich urządzenia.