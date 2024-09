Oto Samsung Galaxy S25 Ultra. Producent może nas jednak jeszcze zaskoczyć

Właśnie w sieci pojawiły się rendery, przedstawiające smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra, które pochodzą z renomowanego źródła. Mimo to nie jest wykluczone, że producent nas jednak zaskoczy.

Tak ma wyglądać smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra

Rendery następcy Galaxy S24 Ultra udostępnił serwis Android Headlines, który w ostatnim czasie publikuje mnóstwo grafik przedstawiających nadchodzące urządzenia producenta z Korei Południowej, w tym również różne wersje kolorystyczne modelu Galaxy S24 FE.

Tym razem, wspólnie z renomowanym informatorem, posługującym się na portalu X nickiem @OnLeaks, stworzono rendery Galaxy S25 Ultra. Jeśli na bieżąco śledzicie doniesienia na jego temat, design nadchodzącego flagowca nie będzie dla Was niespodzianką. Jeżeli jednak nie, to może zaskoczyć Was, że Koreańczycy zdecydowali się nieco zaokrąglić rogi urządzenia.

Samsung Galaxy S25 Ultra (źródło: Android Headlines)

Równocześnie producent zmniejszył ramki dookoła wyświetlacza. W nowym modelu będzie miał on przekątną 6,86 cala, podczas gdy bezpośredni poprzednik ma 6,79-calowy ekran. Zauważalnie zmienią się też wymiary i waga flagowca – wyniosą 162,8×77,6×8,2 mm i 219 gramów (vs 162,3x79x8,6 mm i 233 gramy w Galaxy S24 Ultra).

Chociaż widoczne powyżej rendery pochodzą z wiarygodnego źródła, to równie renomowany informator – Ice Universe – twierdzi, że popełniono błędy w przypadku ramek dookoła ekranu i ramki okalającej urządzenie. Ponadto informuje, że zaprezentowany design aparatu na tyle opiera się na spekulacjach i jest zapożyczony ze składanego Galaxy Z Fold 6. Według niego rzeczywisty design wciąż nie jest znany, więc Koreańczycy mogą nas jeszcze zaskoczyć.

Samsung Galaxy S25 Ultra – specyfikacja w dużej części jest już znana

Mimo że premiera Galaxy S25 Ultra spodziewana jest dopiero w styczniu 2025 roku, to już dziś wiadomo bardzo dużo na temat jego specyfikacji. Oprócz wymienionych powyżej wymiarów i wagi pewne jest też zastosowanie procesora Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, akumulatora o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 45 W oraz aparatu ultraszerokokątnego z matrycą ISOCELL JN3 o rozdzielczości 50 Mpix z pikselami wielkości 0,7 µm. Pozostałe aparaty na tyle zostaną „przeszczepione” z Galaxy S24 Ultra.